افتتاح 70 باب مسجد جدید در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هماهنگی بیست و یکمین اجلاسیه سراسری نماز کرمانشاه در محل استانداری کرمانشاه به ریاست جلال منکرسی معاون سیاسی امنیتی استاندار برگزار شد.

معاون عمرانی استانداری کرمانشاه در جلسه هماهنگی اجلاسیه سراسری نماز اعلام کرد: یازده میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل و آبادانی مساجد روستایی هزینه و پیش بینی و به یمن برگزاری این اجلاسیه تعداد 70 باب مسجد در کرمانشاه آماده افتتاح و بهره برداری شود.

حیدر مطاعی افزود: یازده میلیارد ریال برای تکمیل و آبادانی مساجد روستایی هزینه می شود.

مطاعی ابراز امیدواری کرد که تعداد مقاله های ارسالی به اجلاسیه بیست و یکم قطعا از موارد مشابه گذشته بیشتر باشد.

همچنین در این جلسه برای انجام تبلیغات و اطلاع رسانی بیشتر از طرق مختلف بویژه صدا و سیما و روزنامه های سراسری توافق شد.

همچنین دلفانی، معاون برنامه ریزی استانداری و رئیس کمیته کار گروه های این اجلاسیه اعلام کرد: ضرورت دارد مسئولین محترم کمیته های مختلف اجلاسیه کم و کیف اقدامات محوله و قابل انجام را به کمیته ی هماهنگی کارگروه ها اعلام کنند.

لازم به ذکر است، اجلاسیه بیست و یکم نماز شهریور ماه سال جاری در کرمانشاه برگزار خواهد شد.