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۱۸ تیر ۱۳۹۱، ۸:۲۳

در مراسمی انجام شد؛

تجلیل از چهار دهیار روستاهای بخش مرکزی سمنان

تجلیل از چهار دهیار روستاهای بخش مرکزی سمنان

سمنان –خبرگزاری مهر: در مراسمی با حضور مسئولان از زحمات دهیاران روستاهای خیرآباد، رکن آباد، علا و جام شهرستان سمنان تجلیل شد.

به گزارش خبرنگارمهر، بخشدار مرکزی سمنان در مراسم تجلیل از دهیاران روستاهای خیرآباد، رکن آباد، علا و جام در محل فرمانداری سمنان با اشاره به نقش دهیاران گفت: مسئولان و مردم باید به قابلیت ها، توانمندی‌ها، مسایل و مشکلات، نیازها و خواسته‌های نهاد نوپای دهیاری‌ها توجه بیشتری داشته باشند.   

رمضانعلی نوچه بابیان اینکه با توجه به ابعاد توسعه پایدار روستایی و نقش محوری انسان در این فرآیند، همکاری و تعامل بین مردم و شوراها و دهیاری را ضروری دانست و گفت: شکل‌گیری نظام نوین مدیریت روستایی در قالب نهاد دهیاری که در تعاملی سازنده با شورای اسلامی روستا به خدمت‌رسانی به مردم در عرصه‌های عمرانی، خدماتی، اجتماعی و فرهنگی می‌پردازد به حق تبلور مردم‌سالاری دینی در شایسته‌ترین وجه خود است.

وی بر نقش دهیاری ها در تحقق نظام مردم‌سالاری دینی تاکید کرد و گفت: دهیاران در توانمند سازی مردم و تشویق آنان به فرهنگ استفاده بهینه و صرفه جویی از انرژی بسیار موثرند.

نوچه با بیان اینکه تلاش و همت مضاعف دهیاران در راستای توسعه بیش از پیش روستاها و رفع موانع و مشکلات‌ آنها بسیار لازم و ضروری است، اضافه کرد: شناخت کامل از مشکلات مردم و انتقال صحیح و به موقع آن به مسئولان می‌تواند در راستای رفع این موارد بسیار مثمر ثمر باشد.

کد مطلب 1644197

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