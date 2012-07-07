دو میلیون راس دام در اردبیل واکسینه شدند

گزارش خبرنگار مهر، صادق صالحی بعد از ظهر شنبه در بازدید از اجرای طرح ضربتی واکسیناسیون تب برفکی دام در اردبیل افزود: از این تعداد بیش از یک میلیون راس دام بر علیه بیماری بروسلوز "تب مالت" واکسینه شدند.

وی با اشاره به واکسیناسیون بیش از یک میلیون و 300 هزار راس دام بر علیه بیماری شاربن یادآور شد: واکسیناسیون بیش از دوازده هزار قلاده سگ بر علیه بیماری هاری از دیگر اقدامات این سازمان در یک سال گذشته بوده است.

سرپرست دامپزشکی استان یادآور شد: بیماریهای خطرناکی نظیر سل، بروسلوز، سیاه زخم، کیست هیداتیک، هاری، تب خونریزی دهنده کریمه کنگو، مشمشه، جنون گاوی، آنفلوانزای فوق حاد طیور و... از مهمترین بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان هستند که مبارزه با این بیماریها از اولویتهای کاری دامپزشکی است.

صالحی با اشاره به سمپاشی دو میلیون و 300 هزار متر مربع اماکن و جایگاههای نگهداری دام در استان بر علیه این بیماریها تصریح کرد: سمپاشی 500 هزار راس دام و خونگیری بیش از هیجده هزار راس دام جهت تشخیص بروسلوز از دیگر اقدامات در راستای مبارزه با بیماریهای قابل انتقال بین انسان و دام بود.

وی اجرای تست سل در 250 هزار راس گاو و گوساله در استان را یادآور شد و با اشاره به ماهیت و اهمیت بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان که می تواند بهداشت عمومی و اقتصاد ملی را تهدید کند، توجه و حساسیت جامعه را خواستار شد.

صالحی علت عمده بیماریهای قابل انتقال بین انسان و دام را فرآورده¬ های خام دامی عنوان کرد و متذکر شد: بنابراین استراتژی مقابله با این بیماریها یا انجام هرگونه پیشگیری یا مبارزه با این بیماریها در جمعیت دامی بسیار مهم است.

وی در اهمیت این موضوع عنوان کرد: براساس اعلام سازمان بهداشت جهانی از بین هزار و 709 عامل بیماریزای عفونی شناخته شده در انسان 832 عامل یعنی 49 درصد و از میان 156 بیماری شناخته شده مانند آنفلوانزای فوق حاد طیور‏، سارس، جنون گاوی و... 114 مورد آن یعنی 73 درصد از حیوان به انسان یا بالعکس منتقل می شود.

