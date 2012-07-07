به گزارش خبرنگار مهر به نقل از فدارسیون کشتی، در وزن 42 کیلوگرم خیرالله قهرمانی در کشتی نخست خود کشتی‌گیری از هند را شکست داد و در دور دوم نیز از سد کشتی‌گیر ازبکستانی گذشت. وی در مرحله نیمه نهایی با پیروزی مقابل نماینده کشور میزبان به دیدار فینال راه یافت، اما در دیدار فینال مقابل کشتی‌گیری از کره شمالی شکست خورد و صاحب مدال نقره شد.

در وزن 46 کیلوگرم امین خدابخش پس از شکست کشتی‌گیران کره شمالی و سریلانکا در دورهای اول و دوم، در دور سوم مقابل کشتی‌گیر قزاقستانی شکست خورد و به دیدار رده‌بندی راه یافت. وی در دیدار رده‌بندی با کسب پیروزی برابر حریفی ژاپنی صاحب مدال برنز شد.

همچنین علی محمدزاده در وزن 50 کیلوگرم در نخستین مبارزه اش کشتی‌گیر ترکمنستانی را مغلوب کرد و در دور دوم کشتی‌گیر مغولی را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی رسید. محمدزاده در این مرحله نیز از سد کشتی‌گیر کره شمالی گذشت، اما در دیدار فینال مقابل کشتی‌گیر قرقیزستانی شکست خورد و به مدال نقره بسنده کرد.

رقابت های اوزان دوم این مسابقات فردا یکشنبه برگزار می شود.