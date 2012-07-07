به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی کریمی بعد از ظهر شنبه در نشست مشترک کار‌شناسان بهزیستی با مدیر مرکز رشد علوم انسانی گفت: متاسفانه در برخی مهد کودک‌ها و آموزشگاه‌ها مدعی می‌شوند که می‌توانند به کودکان زیر پنج سال آموزش زبان خارجی بدهند که این امر اصلا اصولی و علمی نیست.



وی افزود: چطور می‌توان به کودکی که هنوز ساختار زبان مادری خود را یاد نگرفته یک زبان بیگانه آموخت.



معاون پیشگیری بهزیستی قم با ابراز تاسف از اینکه برخی از نهاد‌ها بدون در نظر گرفتن بعد روانی و علمی مسئله به برخی از مهد کودک‌ها و آموزشگاه‌های زبان، مجوز آموزشی می‌دهند گفت: سازمان بهزیستی به هیچ کدام از مهدکودک‌ها دستورالعمل آموزشی نمی‌دهد و این مجموعه‌ها خودشان طراحی آموزشی دارند.



هوشمندسازی آموزشگاه همیشه مفید و کارساز نیست



وی با بیان اینکه در برخی از اصول آموزشی درصدد استاندارد سازی برنامه‌ها هستیم اظهار داشت: هوشمند سازی آموزشگاه همیشه مفید و کارساز نیست.



کریمی با اشاره به اینکه آموزش‌های طبیعی و دستی دقت و تفکر در کودک را ارتقا می‌دهد، گفت: وقتی یک کودک با دست نقاشی می‌کشد در انتخاب رنگ دلخواه خود دقت می‌کند و نمی‌کذارد خارج سلیقه و علاقه خود چیزی ترسیم شود.



وی با تاکید بر اینکه تکیه بر رایانه کودک را از خلاقیت و تفکر عمیق دور می‌کند، افزود: نقاشی با رایانه باعث می‌شود که کودک هوش و حواس خود را معطوف آن کند و احتمال آزمون و خطا در استفاده از طرح‌های مختلف آموزشی زیاد می‌شود.



معاون پیشگیری بهزیستی قم استفاده از آموزش‌های مستقیم و طبیعی از جهت اینکه کودک قدرت تماس و آزادی عمل با رنگ و کاغذ را حس می‌کند، مفید ارزیابی کرد و گفت: در برخی از شهرهای کشور با استفاده از شبکه‌های نرم افزاری بازی‌ها و سرگرمی‌هایی طراحی شده است که والدین نیز از روند آموزش آنلاین کودک اطلاع می‌یابد.



وی با بیان اینکه متاسفانه در مهد کودک‌های ما به دلیل گرانی ازاین نرم افزار استقبال نشده است، اظهار داشت: معاونت پیشگیری در سه حوزه توانبخشی، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و ساماندهی آسیب‌های نوپدید را برعهده دارد و این سه موضوع ارتباط معنا داری با فعالیت‌های مرکز رشد علوم انسانی دارد.



مهندسی موضوع بهترین راهکار همکاری سازمان‌های مرتبط است



کریمی با تاکید بر اینکه این سازمان از نیروهای با تجربه و خوبی بهره می‌برد، گفت: مستندسازی تجربیات اداره بهزیستی موضوعی است که با همکاری مرکز رشد علوم انسانی تقویت می‌شود.



وی مهندسی موضوع را در امر همکاری و تعامل با دیگر ارگان‌ها، مهم ارزیابی کرد و گفت: تبیین زمینه کاری، معرفی خدمات و شناسایی جامعه هدف و نیازهای اساسی می‌تواند راه را برای همکاری و تعامل با مرکز رشد هموار کند.



معاون پیشگیری بهزیستی قم با تأکید براینکه نیازسنجی پژوهشی می‌تواند به مهندسی موضوعات مطروحه کمک کند، ادامه داد: فقدان نرم افزارهای روزآمد در سازمان وابسته به بهزیستی باعث ناهماهنگی آموزشی و گا‌ها بی‌کیفیتی سطح و عمق آموزش‌ها در آموزشگاه‌ها و مهدهای کودک شده است که به نظر می‌رسد واحدهای فناور مرکز رشد علوم انسانی می‌توانند در این زمینه بسیاری از کمبود‌ها را برطرف کنند.