توقف مجدد تولید کارخانه سیمان سیستان به علت عدم تامین سوخت

محمد رضا احسانفر در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: توقف های مکرر این کارخانه به سبب عدم تامین به موقع سوخت ناشی از عدم وجود نقدینگی لازم جهت ذخیره سازی، تعیین قیمت ظالمانه مازوت در برابر گاز به عنوان سوخت نقاط محروم، مشکلات نحوه تحویل سوخت از سوی فروشنده دولتی و مشکلات ناوگان حمل، خسارت های فراوان به ماشین آلات و نسوزهای کارخانه وارد کرده است.

وی گفت: عدم توان مالی مجموعه در تامین نقدینگی جهت خرید سوخت و ذخیره مکفی و حتی عدم توان خرید سهمیه ماهیانه سبب وابستگی تولید به حمل روزانه شده و همچنین عدم تحویل به موقع نیز سبب خسارات جبران ناپذیری به این کارخانه نوپا شده است.

وی با اشاره به 21 برابر شدن قیمت مازوت پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها افزود: تا مدتی قبل شرکت پخش فرآورده های نفتی زاهدان نداشتن انبار ذخیره مواد نفتی را با استفاده از نفتکش ها که قبل از خرید و صدور مجوز حمل در پالایشگاه بارگیری کرده و در محوطه این شرکت مستقر می گشتند، حل کرده بود و پس از خرید مازوت و صدور حواله در کوتاهترین زمان ممکن به کارخانه حمل می شد اما متاسفانه عدم همکاری پالایشگاه بندرعباس در این رابطه و صدور مجوز بارگیری در پالایشگاه بعد از خرید سوخت، سبب افزایش بسیار زمان تحویل سوخت به کارخانه شده است.

مدیر عامل شرکت صنایع سیمان زابل بیان داشت: در کنار طی پروسه زمانی خرید سوخت تا تحویل آن که بروکراسی وحشتناکی دارد، مشکلاتی مانند عدم توان ناوگان حمل سوخت استان و همچنین توقف طولانی مدت نفتکش ها در مسیر برگشت در منطقه جیرفت جهت تامین سوخت بین راهی نیز مزید بر علت شده است.

وی با اشاره به مشکلات عدیده موجود بر سر راه این مجموعه در تولید و سپس عدم توان جوابگویی برای ارسال محموله به همه متقاضیان با وجود تقاضای بازار، گفت: ادامه این توقفات سبب وارد آمدن خسارات جبران ناپذیر به این کارخانه که با سرمایه گذاری مردم بومی منطقه با هدف کارآفرینی، رونق اقتصادی منطقه و استان، برون رفت از عقب ماندگی و محرومیت زدایی بنا نهاده شده، خواهد شد.

وی افزود: در صورت عدم حل مشکلات وحشتناک پیش روی تولید و عدم تعیین تکلیف قیمت سوخت این کارخانه که هم اینک 3.5 برابر کارخانجات واقع در نقاط برخوردار کشور است، توقف تولید اجتناب ناپذیر خواهد بود.

احسانفر اظهار امیدواری کرد تصویب و اجرایی شدن بسته حمایتی تدوین شده در وزارت صنعت، معدن و تجارت که در حال حاضر در انتظار طرح و تصویب در ستاد هدفمندی یارانه های کشور قرار دارد، چراغ روشن راه خروج از بحران حال حاضر غالب کارخانجات مازوت سوز کشور که شرایط کارخانه سیمان زابل بر آنان نیز حکم فرما است، باشد.