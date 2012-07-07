مجید محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: بازرسان مرکز بهداشت قم در طول ماموریت چند روزه خود در ایام نیمه شعبان مقدار 398 کیلوگرم مواد غذایی غیر بهداشتی را توقیف و 193 کیلوگرم مواد غذایی غیر بهداشتی را معدوم کرد.

وی ادامه داد: پی گیری 18 مورد شکایت مردمی در رابطه با مسائل بهداشتی رستوران‌ها و مجتمع‌های رفاهی و پنج مورد معرفی به تعزیرات را از اقدامات مرکز بهداشت در این ایام عنوان کرد و بیان داشت: همچنین 40 مورد برخورد با دستفروشان متخلف از قوانین بهداشتی در این سه روز انجام شد که در این راستا سه نفر از متخلفان مسائل بهداشتی به دادگاه معرفی شدند.

رئیس مرکز بهداشت قم اعلام کرد: مسئولیت نظارت بر مواد غذایی در این مدت بر عهده 30 بازرس مرکز بهداشت قم بود.

وی ادامه داد: در این مدت کارشناسان مرکز بهداشت استان قم 18 مورد شکایات مردمی در رابطه با مسائل بهداشتی در رستوران‌ها و مجتمع‌های رفاهی را پی گیری کردند.

رئیس مرکز بهداشت استان قم با اشاره به اهمیت آب در انتقال بیماری های عفونی و مشترک بین انسان و حیوان ابراز کرد: در این راستا 293 مورد کلرسنجی از آب های آشامیدنی انجام شد.

محمدیان ضد عفونی کردن یک هزار و 500 چشمه سرویس بهداشتی به منظور جلوگیری از انتقال بیماری‌ ها را از دیگر فعالیت‌های این مرکز در طول ایام نیمه شعبان ذکر کرد و بیان داشت: همچنین در این مدت میزان 400 هزار لیتر آب توسط کارشناسان مرکز بهداشت قم با استفاده از روش‌های علمی ضدعفونی شد.

وی اضافه کرد: در این ایام به منظور بررسی سطح بهداشت، 960 مورد بازدید از اماکن عمومی، فروشگاه‌ های بین‌ راهی و ایستگاه‌ های صلواتی صورت گرفت و 2 مراکز نیز از سوی مرکز بهداشت اخطار تعطیلی دریافت کردند.