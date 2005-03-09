به گزارش خبرگزاري "مهر"، در خبر مذكور كه روز چهارشنبه 19/12/83 در يكي از روزنامه هاي صبح هم منتشر شده است، آمده بود: دكتر لاريجاني با ارسال نامه اي به شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب از كانديداتوري اعلام انصراف نموده است كه بنا بر اعلام دفتر دكتر لاريجاني اين مطلب كذب محض مي باشد.
به دنبال انتشار يك خبر در برخي سايتها و مطبوعات:
دفتر دكتر لاريجاني انصراف وي را از كانديداتوري انتخابات رياست جمهوري تكذيب كرد
دفتر دكتر علي لاريجاني كانديداي احتمالي اصولگرايان خبر يكي از سايتهاي خبري اينترنتي مبني بر انصراف دكتر علي لاريجاني از كانديداتوري در انتخابات رياست جمهوري را تكذيب كرد.
کد مطلب 164425
نظر شما