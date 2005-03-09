دفتر دكتر لاريجاني انصراف وي را از كانديداتوري انتخابات رياست جمهوري تكذيب كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در خبر مذكور كه روز چهارشنبه 19/12/83 در يكي از روزنامه هاي صبح هم منتشر شده است، آمده بود: دكتر لاريجاني با ارسال نامه اي به شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب از كانديداتوري اعلام انصراف نموده است كه بنا بر اعلام دفتر دكتر لاريجاني اين مطلب كذب محض مي باشد.