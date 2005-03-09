سعيد بيات ازهمراهي سپاهان محروم شد

به گزارش خبرنگار" مهر" درنامه كنفدراسيون فوتبال آسيا آمده است با توجه به اينكه سعيد بيات درآخرين ديدارسپاهان دررقابتهاي فصل گذشته ليگ قهرمانان باشگاههاي آسيا ازداوردوكارت زرد دريافت كرده واشتباها اززمين مسابقه اخراج نشده اين بازيكن قادر به همراهي تيم خود دراين مسابقه نيست.

اين مساله درحاليست كه استانكوبرروي سعيد بيات بعنوان يكي ازمهره هاي كليدي خود دراين مسابقه حساب ويژه اي بازكرده بود.