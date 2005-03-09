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۱۹ اسفند ۱۳۸۳، ۱۵:۳۸

آخرين اخبارازاردوي سپاهان در رياض

سعيد بيات ازهمراهي سپاهان محروم شد

كنفدراسيون فوتبال آسيا اعلام كرد: سعيد بيات مدافع تيم فوتبال فولاد مباركه سپاهان قادر به همراهي تيم خود در اولين ديدار اين تيم مقابل الشباب عربستان درچارچوب ليگ قهرمانان باشگاههاي آسيا نيست.

به گزارش خبرنگار" مهر" درنامه كنفدراسيون فوتبال آسيا آمده است با توجه به اينكه سعيد بيات درآخرين ديدارسپاهان دررقابتهاي فصل گذشته ليگ قهرمانان باشگاههاي آسيا ازداوردوكارت زرد دريافت كرده واشتباها اززمين مسابقه اخراج نشده اين بازيكن قادر به همراهي تيم خود دراين مسابقه نيست.
اين مساله درحاليست كه استانكوبرروي سعيد بيات بعنوان يكي ازمهره هاي كليدي خود دراين مسابقه حساب ويژه اي بازكرده بود.

کد مطلب 164426

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