مهدی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: تیم تنیس رده سنی 12 و 14 سال شهرستان جاجرم که به عنوان نماینده استان در رقابت‌های تنیس قهرمانی کشور شرکت کرده است در دومین دیدار خود برابر تیم زنجان با نتیجه 2 بر یک به پیروزی رسید.

وی با بیان اینکه اعضای تیم استان را در این مسابقات محمد زارعی، علی یزدانی، سروش گلپور و امید فیروزه تشکیل داده‌اند، افزود: تیم خراسان شمالی در گروه یک این رقابت‌ها با تیم‌های زنجان، آذربایجان شرقی، کرمان، فارس و مرکزی همگروه است.

بابایی برگزاری این دوره از رقابت‌ها را به صورت دوره‌ای ذکر و اضافه کرد: در روز نخست این رقابت‌ها تیم استان برابر تیم قدرتمند آذربایجان شرقی با نتیجه 3 بر صفر مغلوب شده بود.

وی اظهار داشت: در چهارمین روز این مسابقات نیز تا ساعاتی دیگر، خراسان شمالی برابر کرمان به میدان خواهد رفت.

یادآور می‌شود مسابقات تنیس قهرمانی نونهالان و نوجوانان کشوردر رده سنی 12 و 14 سال پسران با شرکت 23 تیم از استان‌های مختلف کشور در مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم از 14 تیر ماه آغاز شده و به مدت یک هفته برگزار می‌شود.