لزوم توجه بیشتر به نقش ایران در حل بحران سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، کوفی عنان دبیرکل سابق سازمان ملل متحد و نماینده ویژه این نهاد درباره سوریه اعلام کرد تلاشها برای حل بحران سوریه با شکست روبرو شده است.



کوفی عنان در گفتگو با روزنامه لوموند فرانسه اظهار داشت تلاشها برای حل سیاسی بحران سوریه تا کنون به شکست منجر شده است.



نماینده ویژه سازمان ملل متحد در مسئله سوریه با اعتراف مجدد به نقش تاثیرگذار جمهوری اسلامی ایران در حل مشکلات منطقه ای تاکید کرد باید توجه بیشتری به نقش ایران( برای حل بحران سوریه) داشت.

عنان خاطر نشان کرد : نقش روسیه به عنوان همپیمان سوریه که سلاح به این کشور می دهد، کلید حل بحران سوریه است، اما ایران نیز یک بازیگر است و باید بخشی از راه حل باشد.



خاطر نشان می شود اعتراف عنان به نقش تعیین کننده و تاثیرگذار ایران در منطقه برای حل مسائل و مشکلات منطقه ای در حالی است که غربی ها و در راس آنها آمریکا و متحدانش با اصرار بر مواضع منفی و تنش آمیز خود همچنان به این نقش مهم بی توجه هستند.