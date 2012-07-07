3728 طرح دامپروری در کمیته امداد مازندران ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم باغبانی عصر شنبه در جلسه توسعه کشاورزی استان افزود: در سال گذشته هزارو 78 طرح خوداشتغالی در زمینه کشاورزی و دامپروری برای اشتغال مدد جویان بخش کشاورزی ایجاد شده است.



وی افزود: 25 طرح در بخش شیلات و 800 پرونده با اعتبار 28 میلیارد ریال در بخش مشاغل خانگی برای مددجویان جویای کار کمیته امداد امام (ره) اشغالزایی صورت گرفته است.



مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) مازندران، طرح های پرورش اردک همراه با کشت برنج در شهرستان ساری، طرح پرورش گل محمدی در منطقه بند پی شرقی و کاشت نهال مثمر و غیر مثمر در بیشتر مناطق استان از جمله اهداف این نهاد مردمی است.

باغبانی با اشاره به اینکه در سال گذشته هزار هکتار اراضی شیبدار را به کشت نهال اختصاص داده ایم افزود: توانستیم در 230 هکتار از اراضی شیبدار درختان مثمر ایجاد کنیم.



این مسئول با اعلام اینکه پیش بینی کاشت نهال در هزار هکتاراز اراضی شیبدار در سال گذشته داشتیم، افزود: پرونده ارسالی به بانک کشاورزی با پرداخت تسهیلات مواجه که سبب شد تنها 230 هکتار محقق شود.



وی با اعلام اینکه کاشت نهال های مثمر و غیرمثمردر اراضی شیبدار زمینه اشتغال را در بین دانش آموختگان کشاورزی ترویج می کند افزود: برای کاشت نهال اعتبار زیادی نیاز نیست.