عامل جنایت خیابان هشتم گاندی به زودی مجازات خواهد شد

سرهنگ عباسعلی محمدیان در حاشیه بازسازی صحنه جنایت از سوی پسر جنایتکار در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به هماهنگی های صورت گرفته با دادستان تهران و سرپرست دادسرای جنایی به صورت فوق العاده به این پرونده رسیدگی و برای محاکمه به دادگاه فرستاده می شود.

وی افزود: پس از اطلاع این جنایت ماموران پلیس آگاهی تحقیقات شبانه روزی را در این رابطه آغاز کرده و در جریان تحقیق از شاهدان دریافتند عامل جنایت در اقدامی جنون‌آمیز با خودرو از روی دختر دانشجو رد شده است.

به گفته محمدیان، ماموران با بررسی بانک اطلاعات مجرمین موفق به شناسایی هویت قاتل شدند. متهم از مجرمان سابقه دار بود که به دلیل اعتیاد کمتر به خانه اش تردد می کرد. سرانجام متهم در حاشیه تهران شناسایی و دستگیر شد.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: متهم در ابتدا منکر قتل شد و پس از روبرو شدن با شاهدان و دلایل پلیس، لب به اعتراف گشود.

سرهنگ محمدیان در پایان با اشاره به اینکه متهم فرزند طلاق بوده، خاطر نشان کرد: خانواده ها بر روی رفتار فرزندان خود نظارت بیشتری داشته و در صورت اعتیاد آنها بلافاصله برای درمان فرزند خود اقدام کنند.

