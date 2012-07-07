حضور روحانی محقق شیعی در مراکز علمی و بین المللی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی عصر شنبه در مراسم امضاء تفاهم نامه همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با بیان اینکه یکی از خلأ‌هایی که حوزویان و مراکز متعدد پژوهشی حوزه از قدیم با آن مواجه بودند، عدم انتقال صحیح افکار بلند حوزویان به بیرون از حوزه است افزود: در حال حاضر نیز این خلأ محسوس می شود.



وی ادامه داد: مراکز متعدد تحقیقاتی در کنار حوزه علمیه قم وجود دارد که مسائل مورد نیاز جهان اسلام در آنجا تحلیل و مسائل فقهی و حقوقی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.



تحقیقات حوزویان در داخل حوزه محصور شده است



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به برگزاری همایش چالش‌های حقوق بشر در برابر فقه اسلامی که در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد، افزود: در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) مقالات و رساله‌های خوبی در زمینه‌های پزشکی، سیاسی، خانواده و امور بین الملل به نگارش درآمده است که متاسفانه چنین تحقیقاتی تنها در داخل حوزه محصور شده و به سایر کشورها منتقل نمی شود.



وی عنوان کرد: امروزه با وجود وسائل ارتباط جمعی گسترده در جهان، نظریات اسلام به خصوص مکتب شیعه و امامیه به صورت صحیح برای اهل فضل و علم در مراکز بین المللی مطرح نمی شود و حتی برخی از دشمنان سعی دارند مطالب خلافی را با عنوان عقاید شیعه به افکار عمومی جهان عرضه کنند.



آیت الله فاضل اضافه کرد: برترین فکر اعتقادی در خصوص توحید را مکتب شیعه دارد که متاسفانه در اثر توطئه دشمنان در مراکز علمی خارج از کشور، شیعه را متهم به شرک می کنند.



وی گفت: در دانشگاه‌های کشورهای اسلامی شیعه را یکی از گروه هایی معرفی می کنند که قائل به تحریف قرآن است.



معارف اسلامی را به صورت علمی و مستدل به دنیا ارائه کنیم



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه ضرورت دارد تا معارف اسلامی را به صورت علمی و مستدل به دنیا ارائه کنیم، افزود: باید با دانشگاه‌های سایر کشورها ارتباط برقرار کرد و پرسش‌های عمیق متفکران آنها را استخراج و در راستای پاسخ به سئوالات آنها تلاش کرد.



رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با بیان اینکه حضور روحانی محقق شیعی در مراکز علمی و بین المللی ضرورت دارد افزود: امروز زمان آن نیست که روحانیون محقق بگویند می‌شود از همین قم مسائل و پرسش‌های موجود در خارج از کشور را رصد کرد و به آنها پاسخ داد، بلکه باید با حضور در مراکز علمی خارج از کشور از نزدیک با مسائل و پرسش آنها آشنا شد وبه آنها پاسخ داد.



آیت الله فاضل لنکرانی عنوان کرد: در شرایط حساس جهان، قدرت های سیاسی برای رسیدن به آمال خود همه چیز را کنار گذاشتند که در این راستا باید تلاش کرد ارزش ها و معارف دین اسلام را به خوبی به دنیا معرفی کنیم.