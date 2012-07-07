به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل آموزش و پرورش مازندران گفت: شکوه تلاش طرح هجرت سه در تمامی شهرهای استان با حضور و مشارکت دانش آموزان در حال انجام است.

محمد علی امیری بیان داشت: این طرح که از منویات مقام معظم رهبری با هدف غنی سازی اوقات فراغت، ایجاد فرهنگ کارو تلاش ، افزایش روحیه مسئولت پذیری و توانمندسازی تربیتی دانش آموزان با استقبال گرم دانش آموزان در تمامی شهر ستان ها و مناطق در حال اجرا است.

وی تصریح کرد: آموزش و پرورش مازندران، اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان با همکاری بسیار مطلوب بسیج سازندگی و بسیج دانش آموزی سپاه کربلای مازندران نقش اساسی در اجرای این طرح دارند.

مدیر کل آموزش و پرورش مازندران افزود: اعتبارات پیش بینی شده برای اجرای این طرح 40 میلیارد ریال است.

هوشمندسازی مدارس اولویت فعالیت های مجمع بانوان خیر مدرسه ساز مازندران

رئیس اداره مشارکت های مردمی آموزش و پرورش استان گفت: باید از ظرفیت های موجود در آموزش و پرورش مازندران برای فعال سازی مجمع بانوان خیر مدرسه ساز و مدرسه یار بیشتر استفاده کرد.



ابراهیم شاکری افزود: بانوان خیر مدرسه ساز تاکنون مشارکت فعالی در امر توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی داشتند و نظر به اهمیت بحث هوشمند سازی مدارس به عنوان گامی مهم در جهت اجرای سند تحول ، باید از ظرفیت های مجمع بانوان خیرمدرسه ساز برای تحقق این امر مهم سود ببریم.



وی، توسعه فرهنگ مشارکت را از وظایف آموزش و پرورش عنوان کرد و گفت: آموزش و پرورش مازندران همه توان خود را برای نیل به این مقصود بکار می گیرد.

آغاز مرحله اول توزیع کتب درسی در مازندران

کتب درسی به ادارات شهرستان و مناطق بر اساس جدول زمانبندی از 18 تا 29 تیر انجام خواهد شد و توزیع آن بین دانش آموزان از 12 شهریور در سطح مدارس استان صورت خواهد گرفت.



تحویل کتب درسی به ادارات شهرستان و مناطق بر اساس جدول زمانبندی از تاریخ 18 تیر لغایت 29 تیر انجام خواهد شد و توزیع آن بین دانش آموزان از تاریخ 12 شهریور در سطح مدارس استان صورت خواهد گرفت.



کتب درسی پایه های دوم و ششم ابتدایی در دست چاپ بوده و پس از چاپ در اختیار دانش آموزان قرار خواهد گرفت و تغییرات کتب درسی بر اساس سند تحول بنیادین بوده و سال گذشته این تغییرات در کتب درسی پایه اول ابتدایی اعمال شده بود و امسال تغییرات مزبور را در کتب درسی پایه دوم و سال بعد در کتب درسی پایه سوم شاهد خواهیم بود. کتب درسی پایه ششم ابتدایی نیز منطبق با طرح تحول بنیادین تدوین شده است.



افتخارآفرینی دو دانش آموز مازندرانی در مسابقات شطرنج آسیا

دو دانش آموز قائم شهری به نامهای آرین غلامی در رده سنی زیر 12 سال و مطهره اسدی زیر 8 سال در رشته شطرنج مسابقات آسیایی در کشور سریلانکا مقام اول را کسب کردند.



آرین غلامی متولد 1380 از آموزشگاه حضرت قائم پایه پنجمدر مسابقات زیر 8 سال قهرمانی دانش آموزان مدارس جهان در کشور ترکیه به مقام اول رسید و مطهره اسدی متولد 1382 از آموزشگاه ابتدایی شهید ذکریای قادیکلای ارطه پایه سوم که برای اولین بار در مسابقات آسیایی شرکت کرده بود به این مقام دست یافت.



اسدی درسال های 89 و90 مقام نخست قهرمانی ایران کسب کرده بود