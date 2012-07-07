به گزارش خبرنگارمهر، سید مرتضی سقائیان نژاد بعد از ظهر شنبه در مراسم اتمام عملیات حفاری تونل شرقی خط یک مترو اصفهان با اشاره به اینکه سرفصل تمام مشکلات مترو اصفهان چند موضوع است، تصریح کرد: عدم وحدت در مدیریت، بودجه‌ای مبهم و تاریخی بودن کلان‌شهر اصفهان، سه عامل عمده ایجاد تأخیر در طرح قطار شهری اصفهان بوده است.

وی اظهار داشت: مباحث حمل و نقل عمومی، برق و انرژی، آب، بافت‌های فرسوده و مباحث زیست محیطی از جمله موضوعات کلیدی کلان شهر اصفهان هستند که مدیران باید با وحدت و هم‌افزایی به دنبال رفع و بستر سازی مناسب برای این مباحث باشند.

شهردار اصفهان با اشاره به اینکه ۱۳ سال مطالعه بر روی مترو اصفهان انجام شده، ادامه داد: بیش از ۱۰ استاندار تاکنون در مراحل مختلف آن وارد شده‌اند.

وی با بیان اینکه طرح قطارشهری اصفهان بیش از سایر طرح‌های مشابه در کلان شهرهای کشور کار مطالعاتی داشته است، گفت: نبود وحدت در مدیریت مشکل عمده پروژه قطار شهری در هشت کلان شهر کشور است.

سقائیان نژاد بیان داشت: ساختار احداث مترو در کلان‌شهر از ابتدا معیوب پایه‌ریزی شده است.

وی با بیان اینکه تاکنون دلسوزی برخی افراد برای حفظ آثار کهن اصفهان با توجه به قدمت تاریخی آن نیز موجب ایجاد وقفه در روند پروژه قطار شهری شده است، تصریح کرد: افراد باید با دید بلند به این مباحث نظر داشته باشند و در این مورد وحدت و هم‌افزایی ایجاد شود تا اصفهان به جایگاه واقعی خود دست یابد.

شهردار اصفهان با اشاره به اینکه اجرای طرح‌های عمرانی در شهر اصفهان به طور عمده با بافت‌های تاریخی تلاقی پیدا می‌کند، تاکید کرد: میراث دوستان باید بدانند مسئولان شهری بیشتر از آنها در مورد حفظ آثار تاریخی دغدغه دارند.

وی با بیان اینکه باید از میراث فرهنگی به عنوان هویت یک ملت حمایت کرد، افزود: در حال حاضر نمی توان شهر ها را به شیوه سنتی اداره کرد و این مهم باید با مدیریتی تلفیقی از سنت و تکنولوژی در ترازوی سنت محقق شود.

سقائیان نژاد یادآور شد: در طرح میدان امام علی(ع) نیز نظرات مخالف و موافق بسیاری وجود داشت، اما با اجرا آن بیش از ۱۱ هکتار از بافت فرسوده اصفهان ترمیم شد.