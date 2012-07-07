210 کودک کار جنوب تهران ساماندهی شدند/ مترو تهران به ورامین می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب الله غفوری با اشاره به این مطلب گفت: 210 کودک کار و خیابان از ابتدای سال جاری ساماندهی شده اند که به منظور توانمند سازی، تحت پوشش خدمات حمایتی، پزشکی، مشاوره ای و آموزشهای مهارت آموزی قرار گرفته اند.

غفوری با اشاره به اینکه خدمات مورد اشاره به خانواده این کودکان نیز ارائه می شود، یادآور شد: از ابتدای سال جاری تا کنون خدمات مشاوره، روانشناسی و فعالیتهای مددکاری برای 850 نفر انجام شده و افراد علاقه مند به مراکز کار آفرینی معرفی شده اند.

وی به اهمیت توانمندسازی کودکان کار در کاهش آسیبهای اجتماعی ناشی از زندگی آنان اشاره کرد و اظهار داشت: کلاسهای تحصیلی، دوره های آموزشی حرفه آموزی، برنامه های فرهنگی و تفریحی و کارگاههای آموزشی با عناوین مهارتهای زندگی، هوای پاک، پیشگیری از اعتیاد، ایدز و کودک آزاری از جمله خدماتی است که برای این کودکان و خانواده های آنان برگزار شد.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 20 با اشاره به موقعیت زائرپذیری این منطقه تصریح کرد: ساماندهی 102 نفر از معتادان خودمعرف و خیابانی، متکدیان و بی خانمان ها از سطح منطقه و به ویژه اطراف حرم حضرت عبدالعظیم(ع) از دیگر اقداماتی است که توسط مرکز خدمات اجتماعی این منطقه انجام شده است.

طرح ارزیابی خدمات توانبخشی به معلولان ضایعه نخاعی درشهرری اجرایی شد

معاون توانبخشی بهزیستی شهرستان ری گفت: 60 نفر از معلولان ضایعه نخاعی شهرستان ری از طرح ارزیابی تخصصی خدمات توانبخشی به معلولان ضایعه نخاعی توسط تیم سیار بهرمند می شوند.

مصطفی سراج افزود: این طرح در راستای بهره گیری از نظامهای گوناگون توانبخشی در ارائه خدمات مؤثر به معلولان و ارزیابی تخصصی از اثربخشی و کارآیی تیم های سیار در حال اجراست.

وی اظهار داشت: در این طرح، معلولان ضایعه نخاعی با ارزیابی های اولیه برای دریافت خدمات به تیمهای سیار غیر دولتی واگذار می شوند و بعد از گذشت سه ماه ارزیابی دوباره از پیشرفت توانایی توانخواهان آزمایش صورت می گیرد.

متروی تهران به زودی به شهرستان ورامین می رسد

معاون عمرانی استاندار تهران از راه اندازی خط متروی تهران - ورامین خبر داد و گفت: احداث این خط بزودی توسط متروی تهران آغاز خواهد شد.

محمدرضا محمودی افزود: برای راه اندازی خط متروی تهران - ورامین در حال حاضر زمینی که متعلق به راه آهن جمهوری اسلامی بوده برای ایجاد این خط مترو به شهرداری تهران واگذار شده است.

وی اضافه کرد: زیر سازی این زمین بطور کامل انجام شده و آماده عملیات ریل گذاری است که ایجاد خط متروی تهران - ورامین به دنبال تصمیمات دولت در راه اندازی خط متروی تهران - گرمسار محقق می شود.

معاون استاندار تهران با تأکید براینکه برای راه اندازی خط متروی تهران - ورامین بودجه ای بالغ بر 350 میلیارد تومان نیاز است، افزود: دولت در سال 91 تنها 40 میلیارد تومان اعتبار برای نحقق این مهم پیش بینی کرده است اما همچنان پیگیر تأمین مابقی بودجه لازم برای راه اندازی این خط مترو هستیم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا این خط مترو تا پایان سال جاری راه اندازی خواهد شد یا خیر؟ گفت: با توجه به آنکه عملیات زیر سازی انجام شده در صورتی که اعتبار لازم تامین شود این خط راه اندازی می شود.

سینمای 6 بعدی و مرکز تفریحات آبی در فرهنگسرای ولاء شهرری افتتاح شد

به مناسبت اعیاد نیمه شعبان، سینمای 6 بعدی و مرکز تفریحات آبی فرهنگسرای ولاء به بهره برداری رسید.

افتتاح سینمای شش بعدی فرهنگسرا همزمان با برپایی جشنواره بزرگ منجی برگزار شد که با برنامه های گوناگون همچون تواشیح، دوبله، تئاتر، طنز، بخش کودک، موسیقی سنتی، نورافشانی همراه بود.

همچنین در این جشنواره به افرادی که نام مهدی داشتند به قید قرعه جوایزی همچون سفر به عتبات عالیات و دیگر هدایا اهدا شد.

تحویل 2500 تن گندم از سوی کشاورزان ورامینی

رئیس اداره غله و سیلوی شهرستان ورامین گفت: کشاورزان شهرستان های ورامین، پیشوا و پاکدشت، دو هزار و 500 تن گندم به مراکز خرید دولتی شهرستان تحویل داده اند که این میزان بسیار کمتر از سال گذشته است.

ابوالحسن آزاد افزود: سال گذشته کشاورزان شهرستان های ورامین، پیشوا و پاکدشت بیش از 39 هزار تن گندم به دو مرکز خرید شهرستان ورامین تحویل دادند که این میزان در سال زراعی جدید به دو هزار و 500 تن کاهش یافته است.

وی افزود: کشاورزان این شهرستانها در سال زراعی گذشته حدود 9 تن از گندم تولیدی خود را به کارخانجات آرد شهرستان تحویل دادند در صورتی که در سال زراعی جاری، اغلب کشاورزان گندم تولیدی خود را به این کارخانه ها فروخته اند.

رئیس اداره غله و سیلوی شهرستان ورامین قیمت میانگین خرید تضمینی گندم در شهرستان ورامین را 42 هزار ریال اعلام کرد و افزود: صنایع مستقر در شهرستان به دلیل این که می باید گندم را با قیمت هر کیلو 46 هزار و 500 ریال از دولت خریداری کنند، با قیمت بالاتری گندم را از کشاورزان خریداری کرده اند.

رئیس غله و سیلوی شهرستان ورامین گفت: قیمت گندم بر حسب میزان سن زدگی، افت مفید و غیر مفید، میزان اجسام خارجی نظیر کاه و کلش، گل و دیگر موارد تعیین می شود.

وی افزود: متأسفانه بخشی از گندم تولیدی شهرستان به دلیل نبود نهاده های دامی به مصرف دام های شهرستان رسیده است.

دیوارهای معابر روستاهای جنوب تهران پاکسازی شد

به منظور رفع آلودگیهای بصری و بهبود کیفیت منظر عمومی دیوارهای معابر روستاهای ناحیه 7 شهرداری منطقه 20 تهران پاکسازی شد.

عطاءالله حسینی شهردار ناحیه 7 شهرداری این منطقه با اشاره به این مطلب گفت: از سوی واحد زیباسازی شهرداری ناحیه در مجموع 700 متر از دیوارهای روستاهای چالطرخان و گل تپه با مواد پوشاننده پاکسازی و زیباسازی شد.

وی با اشاره به اینکه پاکسازی و امحای پوسترهای غیرمجاز در کلیه روستاهای این ناحیه به صورت مستمر انجام می شود، افزود: طی هفته گذشته با اجرای مواد پوشاننده دیوار های روستای گل تپه به متراژ 500 متر و روستای چالطرخانه به متراژ 200 متر پاکسازی شد.

حسینی افزود: در راستای پاکسازی المانهای شهری و رفاه حال شهروندان اداره خدمات شهری ناحیه نسبت به شستشوی المانهای ترافیکی و جایگاه های ایستگاههای اتوبوس در روستای عباس آباد علاقمند اقدام کرده است.