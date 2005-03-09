ايران با برخورداري از جوانان و فرماندهان مومن و شجاع، قدرتمندانه در مقابل زورگويي هاي قدرتمندان ايستاده است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، فرمانده كل قوا پس از ورود به ميدان، در مقابل مقبره شهداي گمنام حضور يافتند و ضمن قرائت فاتحه به مقام شامخ شهدا اداي احترام كردند و سپس از يگانهاي حاضر در ميدان سان ديدند.

حضرت آيت الله خامنه اي در اين مراسم در سخناني از ايمان، انگيزه و روحيه و همچنين آموزش، سازماندهي و امكانات و تجهيزات به عنوان عوامل اساسي براي قدرتمندي و كارآيي مجموعه نيروهاي مسلح ياد و تاكيد كردند: سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، امروز از اين عوامل اساسي برخوردار است و بايد هويت اصلي سپاه كه همان عشق و ايمان و معرفت است همچنان حفظ و تقويت شود.

ايشان با اشاره به اينكه همواره در طول تاريخ انگيزه هاي قدرت طلبانه و تجاوزكارانه قدرتهاي فزون خواه وجود داشته و امروز نيز قدرتها با ناديده گرفتن تاريخ و هويت و منافع ملتها در صدد بدست آوردن منافع نامشروع خود هستند، افزودند: در چنين شرايطي و بر اساس دستورات اسلام بايد همواره قوي بود و قدرت دفاعي را بيش ازپيش تقويت كرد.

مقام معظم رهبري با تاكيد بر اينكه عدم آمادگي دفاعي و عدم تحمل سختيها، دو عامل اصلي ضعف و ناتواني يك ملت است، خاطرنشان كردند: ملت ايران با برخورداري از جوانان و فرماندهان مومن و شجاع و آمادگي بالاي رزمي و دفاعي، قدرتمندانه در مقابل زورگويي هاي قدرتمندان ايستاده است.

در اين مراسم همچنين سردار سرلشگر رحيم صفوي فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در گزارشي از آمادگي هاي دفاعي نيروهاي پنجگانه سپاه براي مقابله با هرگونه تهديدي گفت: سپاه پاسداران اكنون به يك نيروي بي انتها همراه با تحرك پذيري و توان نظامي بالا و داراي تاكتيك هاي سيال تبديل شده و با استراتژي جنگ نامتقارن و فرمولهاي جديد آماده دفاع از انقلاب اسلامي و ملت بزرگ ايران است.

سردار سرتيپ جعفري فرمانده نيروي زميني سپاه نيز گزارشي از آمادگي هاي رزمي يگانهاي مختلف اين نيرو ارايه كرد.

در اين مراسم همچنين يگانهاي مختلف نيروي زميني سپاه پاسداران انقلاب اسلامي از مقابل فرمانده كل قوا رژه رفتند.

فرمانده كل قوا در ادامه اين مراسم از نمايشگاه دستاوردهاي تحقيقاتي، پژوهشي و توانمنديهاي نيروي زميني سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بازديد كردند.

در اين نمايشگاه ضمن ارايه سازماندهي جديد رزم يگانهاي نيروي زميني سپاه، برخي تجهيزات رزمي سبك و سنگين پيشرفته، نفربرهاي زرهي ، موشكهاي دوربرد و تجهيزات لجستيكي و مهندسي كه بدست متخصصان داخلي طراحي و ساخته شده است به نمايش گذاشته شده بود.

حضرت آيت الله خامنه اي سپس در جمع فرماندهان نيروي زميني سپاه پاسداران ضمن ابراز رضايت از توانمنديها و دستاوردهاي اين نيرو، عامل پيروزي ملت ايران در 25 سال گذشته در رويارويي با چالشهاي مختلف را عنصر معنويت دانستند و خاطرنشان كردند: البته اين به معناي نفي نقش عنصر مادي و تجهيزات و امكانات نيست بلكه اراده و ايمان نيروي انساني نقش تعيين كننده دارد.

ايشان با اشاره به نقش فرماندهان در حفظ و تقويت روحيه ايمان و خلوص در مجموعه هاي نظامي خاطرنشان كردند: فرماندهان سپاه بايد آن انگيزه، ايمان و باوري را كه در دوران حماسه دفاع مقدس بدست آورده اند به نيروهاي جوان منتقل نمايند.

فرمانده كل قوا ضمن تاكيد بر حفظ روحيه بسيجي در مجموعه سپاه ، لزوم تقويت بيش از پيش نيروي مقاومت بسيج را خاطرنشان كردند.

قبل از سخنان مقام معظم رهبري ، سردار سرتيپ جعفري فرمانده نيروي زميني سپاه گزارشي از سازماندهي جديد، بازسازي و نوسازي تجهيزات و آمادگي هاي رزمي يگانهاي مختلف نيروي زميني ارايه كرد.