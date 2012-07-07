مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) درحوزه های پژوهشی و فقهی ظرفیت های بالایی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی احمدی عصر شنبه در مراسم امضاء تفاهم نامه همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) ، با بیان اینکه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در حوزه دیپلماسی فرهنگی در خارج از کشور فعالیت می کند افزود: وزارت فرهنگ و ارشاد متولی برنامه های فرهنگی در داخل کشور و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برنامه های فرهنگی خارج از کشور را دنبال می کند.

احمدی با اشاره به برنامه های مختلف سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی اظهار داشت: این سازمان در حوزه های فرهنگی و هنری هفته های فرهنگی ، نمایشگاه های کتاب و هفته های قرآن کریم را در کشور های مختلف برگزار می کند.



رئیس مرکز توسعه همکاریهای علمی ـ دانشگاهی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مسائل آموزشی و پژوهشی را با برگزاری همایش ها و سمینارهای علمی و با موضوعات مربوط به اسلام را در خارج از کشور پیگیری می کند.



وی ترجمه کتاب هایی که در خارج از کشور در خصوص اسلام به چاپ می رسد را یکی از برنامه های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی عنوان کرد و افزود: ایجاد تعامل با ادیان مختلف و برگزاری همایش های مشترک ، ایجاد کرسی های اسلام شناسی و شیعه شناسی و نیز اعزام اساتید و تدوین متون آموزشی برخی از مراکز علمی و اسلامی بخش دیگری از فعالیت های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی است.



وی عنوان کرد: این سازمان مبلغان و طلاب فاضل و فرهیخته را به کشورهای مختلف اعزام می کند و بروسیه تحصیلی داوطلبان غیر ایرانی ائمه از طلاب و دانشجویان را در داخل کشور انجام می هد.



وی ادامه داد: ایجاد فرصت های مطالعاتی به محققان خارج از کشور که در حوزه اسلام شناسی و شیعه شناسی فعالیت می کنند و همچنین تبادل هیئت های علمی حوزوی و دانشگاهی با مراکز علمی خارج از کشور از دیگر اقدامات سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی است.



وی عنوان کرد: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با مراکز علمی که دارای ظرفیت و پتانسیل علمی خوبی هستند تفاهم نامه های همکاری امضا می کند تا از ظرفیت های آن مراکز در خارج از کشور استفاده شود.



مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) نگاه ویژه ای به مسائل فقهی روز دارد



رئیس مرکز توسعه همکاریهای علمی ـ دانشگاهی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به ظرفیت بالای مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) در حوزه های پژوهشی و فقهی اظهار داشت: این مرکز نگاه ویژه ای به مسائل فقهی روز ، مانند بحث حقوق خانواده و اطفال ، حوزه حقوق بشر و سایر حوزه هایی که امروز در دنیا مطرح است و دشمنان اتهام می زنند که نگاه انقلاب اسلامی و ایران در این حوزه ها ضعیف بوده فعالیت های خوبی داشته است.



وی با اشاره به دیدار دکتر خرمشاد ریاست سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) اظهار داشت: از ظرفیت محققین این مرکز در موضوعات مبتلابه اسلامی و شیعه شناسی می توان در خارج از مرزها استفاده کرد.



احمدی عنوان کرد: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی آمادگی دارد کتاب های مفیدی که توسط محققین این مرکز و در حوزه های مختلف نوشته می شود را برای استفاده سایر محققین و علاقمندان سایر کشورها ترجمه و ارسال کند.



رئیس مرکز توسعه همکاریهای علمی - دانشگاهی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ادامه داد: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با همکاری مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) می تواند سمینارهای بین المللی مشترک را در موضوعات مختلف برگزار کند.