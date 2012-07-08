الزم کارکنان بدو استخدام به گذراندن یک ماه دوره کارورزی

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد هاشمی فرد عصر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به رشد آموزشهای مربوط به کارکنان ادارات استان، از برگزاری 9 همایش آموزشی برای کارکنان و مدیران استانداری در سال گذشته خبر داد و اظهار داشت: 36 هزار نفر ساعت دوره آموزشی برای مدیران استان بوشهر طی سال گذشته برگزار شد.
وی همچنین به برگزاری یک دوره همایش سراسری برای مدیران آموزش و پژوهش اشاره کرد و بیان داشت: گذراندن یک ماه کارورزی نیز برای کارمند تازه وارد الزامی است و دورههای آموزشی بدو استخدام برای هر نیروی تازه ورود به نظام اداری از 60 به 70 ساعت افزایش یافته است.
مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش استانداری بوشهر اضافه کرد: برگزاری دورههای آموزش و تربیت مدیران یکی از مهمترین برنامههایی است که در راستای پرورش و تربیت مدیران با جدیت آن را پیگیری میکنیم.
وی از برگزاری برنامههای آموزشی برای ارتقای مدیریت بحران در لایههای مختلف خبر داد و افزود: در طرح پرورش و تربیت مدیران، مدیران آینده شناسایی شده و آموزشهای لازم به آنها داده میشود.
هاشمیفرد بر الزامی بودن آموزشها برای همه کارکنان دولت و نظام اداری تاکید کرد و گفت: سال گذشته در زمینه آموزش شغلی 45 هزار و 648 نفر ساعت و در زمینه فناوری اطلاعات 15 هزار و 310 نفر ساعت دوره آموزشی برگزار شد.
وی به برگزاری دورههای آموزشی توجیهی بدو استخدام اشاره کرد و افزود: در این راستا 34 هزار و 858 نفر ساعت آموزش عمومی و 42 هزار و 180 نفر ساعت آموزش برگزار شد.
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