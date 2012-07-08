امکانات قم پاسخگوی خیل زائران نیمه شعبان نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، کرم رضا پیریایی با اشاره به میزبانی شهر مقدس قم از میلیون ها عاشق امام عصر(عج) در ایام نیمه شعبان، اظهار کرد: از مدت ها قبل، برنامه ریزی های گسترده ای از سوی مردم و ادارات و نهادهای استان برای برگزاری هر چه باشکوه تر جشن های نیمه شعبان و پذیرایی شایسته، از زوار و میهمانان این ایام صورت گرفته بود.

وی مشارکت همه جانبه آحاد دستگاه های اجرایی، خدماتی، انتظامی و امنیتی استان در زمینه خدمات رسانی به زائران در ایام نیمه شعبان اشاره و ضمن قدردانی از تلاش های صورت گرفته، تاکید کرد: در نیمه شعبان امسال از همه امکانات و ظرفیت های استانی برای خدمات رسانی شایسته استفاده شد.





استاندار قم همچنین از زحمات و شور و اشتیاق عموم مردم قم در برپایی باشکوه جشن های ایام نیمه شعبان، قدردانی کرد و گفت: هر سال این شور و شوق در بین مردم مومن و ولایی قم بیشتر می شود.





نیازمند امکانات ملی و فرا استانی هستیم



پیریایی با بیان این که مجموعه امکانات استانی پاسخگوی خیل این زوار میلیونی نیست افزود: هر چند بسیج امکانات استان تاکنون توانسته است تا حدودی نارسایی ها و کمبودها را برطرف کند، اما ارائه این میزان خدمات و امکانات برای چنین کنگره عظیمی، کافی نبوده و نیازمند نگاه و امکانات ملی و فراستانی است.



