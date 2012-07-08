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۱۸ تیر ۱۳۹۱، ۹:۳۰

پیریایی عنوان کرد:

امکانات قم پاسخگوی خیل زائران نیمه شعبان نیست

امکانات قم پاسخگوی خیل زائران نیمه شعبان نیست

قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم با اشاره به حضور پرشور و گسترده زائران نیمه شعبان در قم امکانات قم را برای پذیرایی شایسته از زائران نا کافی عنوان کرد.

 به گزارش خبرگزاری مهر، کرم رضا پیریایی با اشاره به میزبانی شهر مقدس قم از میلیون ها عاشق امام عصر(عج) در ایام نیمه شعبان، اظهار کرد: از مدت ها قبل، برنامه ریزی های گسترده ای از سوی مردم و ادارات و نهادهای استان برای برگزاری هر چه باشکوه تر جشن های نیمه شعبان و پذیرایی شایسته، از زوار و میهمانان این ایام صورت گرفته بود.

وی مشارکت همه جانبه آحاد دستگاه های اجرایی، خدماتی، انتظامی و امنیتی استان در زمینه خدمات رسانی به زائران در ایام نیمه شعبان اشاره و ضمن قدردانی از تلاش های صورت گرفته، تاکید کرد: در نیمه شعبان امسال از همه امکانات و ظرفیت های استانی برای خدمات رسانی شایسته استفاده شد.

استاندار قم همچنین از زحمات و شور و اشتیاق عموم مردم قم در برپایی باشکوه جشن های ایام نیمه شعبان، قدردانی کرد و گفت: هر سال این شور و شوق در بین مردم مومن و ولایی قم بیشتر می شود.

نیازمند امکانات ملی و فرا استانی هستیم

پیریایی با بیان این که مجموعه امکانات استانی پاسخگوی خیل این زوار میلیونی نیست افزود: هر چند بسیج امکانات استان تاکنون توانسته است تا حدودی نارسایی ها و کمبودها را برطرف کند، اما ارائه این میزان خدمات و امکانات برای چنین کنگره عظیمی، کافی نبوده و نیازمند نگاه و امکانات ملی و فراستانی است.

وی در پایان با تقدیر و تشکر از همه کسانی که در ایام خجسته میلاد منجی عالم بشریت با ایمان و اعتقاد راسخ، خود را وقف خدمات رسانی به زوار مسجد مقدس جمکران کردند، گفت: امیدواریم در سنوات آینده با برنامه ریزی ها و استفاده بهتر از فرصت ها، میزبان خوبی برای میهمانان آن حضرت باشیم.
کد مطلب 1644330

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