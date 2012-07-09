مرغ در گلستان همچنان دونرخی/ کفه سنگین ترازو به سمت گرانی است

به گزارش خبرنگار مهر، هر چند طرح توزیع مرغ ارزان از دوشنبه هفته گذشته در گلستان آغاز شد و قیمت مرغ را به زیر هفت هزار تومان به ازای کیلوگرم کاهش داد، اما همچنن نرخ مرغ بالای شش هزار تومان ایستاده است.

نرخ مرغ در بازار گرگان و در روز شنبه به ازای هر کیلوگرم شش هزار و 2500 تومان بوده است و در برخی فروشگاهها نیز به قیمت 4700 تومان بفروش می رفت.

کم بودن میزان مرغ توزیع شده در طرح اجرا شده و نامناسب بودن سطح پراکندگی و عدم اطلاع رسانی کافی و دقیق درباره فروشگاههای توزیع کننده مرغ ارزان از جمله مسائلی است که سبب شده تاکنون کفه گرانی مرغ بر کفه ارزانی بچرخد.

یک شهروند گرگانی در این زمنیه گفت: حدود یک هفته از توزیع مرغ ارزان می گذرد و این درحالیست که تاکنون نتوانسته ام مرغ با قیمت 4700 تومانی تهیه کنم.

علی حقیقی بیان داشت: به فروشگاههایی مختلفی در شهر مراجعه کردم که صاحبان مغازه یا اظهار بی اطلاعی می کردند و یا اینکه می گفتند در جایی دیگر عرضه می شود.

شهروند دیگری گفت: برای تهیه مرغ ارزان باید به فروشگاههای متعددی مراجعه کنیم و این درحالیست که به دلیل محدودیت در عرضه در ساعات خاصی مرغ توزیع می شود.

در عین حال، مدیرعامل صنعت مرغداران گلستان گفت: توزیع مرغ بر عهده سازمان صنعت، معدن و تجارت است و این شرکت تنها تامین و تحویل مرغ را عهده دار است.

علیرضا حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به عنوان نمونه اگر بخواهند فلان مقدار مرغ به شهری ارائه دهیم این شرکت این کار را انجام می دهد.

وی با اشاره به اینکه کار توزع مرغ ارزان از هفته گذشته در استان شروع شد گفت: در دو روز اول اجرای این طرح روزانه 15 تن مرغ توسط این اتحادیه توزیع می شد که در روزهای اخیر به 40 تن نیز رسیده است.

وی اظهار داشت: اگر مسئولان همکاری لازم داشته باشند و اعتبار مورد نیاز نیز تهیه شود و با تامین 50 تن مرغ در روز می توانیم به مشکل گرانی مرغ در منطقه خاتمه دهیم.

به گزارش مهر، به تاکید کارشناسان، طرح توزیع مرغ ارزان برای کنترل گرانی و تورم تنها یک مسکن و طرح مقطعی است و برای کنترل گرانی در این بخش باید مشکل فراروی تولید و تامین نهاده ها را حل کرد.

750 واحد مرغداری در استان گلستان فعالیت دارند که سال گذشته 314 هزار تن گوشت مرغ در آنها تولید شد که 65 درصد در استان مصرف شد، همچنین 42 واحد مرغ مادر به ظرفیت یک میلیون و 200 هزار قطعه در استان فعالند که توان تولید 100 میلیون قطعه جوجه ریزی گوشتی را دارند.