قصه تکراری حمله وحوش به دامها در گلستان/ 15 راس دام طعمه وحوش

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی مسئولان امر تاکید می کنند تدابیر لازم برای مقابله با حمله وحوش به واحدهای دامی استان در استان اتخاذ شده ولی هراز چندگاهی شاهد گزارشهایی مبنی بر حمله حیوانات وحشی به دامهای گلستان هستیم.

در سالجاری حمله وحوش به واحدهای دامی در روستاهای محمد زمان خان، محمد آباد، حصارک و ... در شرق گلستان گزارش شده و موجب از بین رفتن تعدادی دام سبک و سنگین شده است.

در حمله وحوش به واحد دامی در روستایی در مینودشت در دوشب گذشته موجب تلف شدن 15 راس گوسفند و بز شد و خسارت میلیونی به دامدار گلستانی وارد کرده است.

دامداران منطقه خواهان توجه ویژه مسئولان برای رفع مشکلات ناشی از حمله وحوش شدند.

به تاکید کارشناسان، تخریب زیستگاهها کم شدن طعمه سبب می شود تا حیوانات وحشی برای تامین غذا به پایین دست مراجعه کنند و در برخی موارد شاهد حمله آن به واحدهای دامی باشیم.

قصه حمله وحوش به واحدهای دامی گلستان در سالجاری به دغدغه فراروی دامدارن و کشاورزان مبدل شده و این امر نگرانی آنان را افزایش داده است.

در عین حال حمله پلنگ به جوانان گرگان در اسفندماه سال گذشته نیز نمونه ای از حمله وحوش در این استان بوده است.

نعمت الله مهاجر معاون حفاظت محیط زیست گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه گفت: در دوشب اخبر دو حادثه مربوط به حمله وحوش در روستاهای مینودشت گزارش شده است.

وی اظهار داشت: در حادثه اول 11 دام تلف شدند که شامل چهار راس بز و هفت راس گوسفند بوده و در حادثه شب گذشته نیز سه راس دام تلف شدند و دو راس زخمی شدند.

وی عنوان کرد: با رد گیریهای وحوش به طور قطع یقین می توانیم یگوییم که مهاجم دامها پلنگ نیست زیرا شیوه کار پلنگ این نیست که دامها را زخمی کند بلکه اگر پلنگ باشد، این حیوان یک طعمه را شکار می کند و آن را می برد.

مهاجر بیان داشت: ردیابیها نشان می دهد که مهاجم از نوع سگ سانان بوده و احتمال آنکه گرگ پیر و یا دورگه باشد زیاد است که برای تامین غذا به دامها حمله می کند.

معاون محیط زیست گلستان بیان داشت: اکیپ هایی تشکیل و به منطقه اعزام شد تا نسبت شکار عامل مهاجم دامها اقدام شود و این مسئله رفع شود.