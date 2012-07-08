قرائت قرآن با صوتی دلنشین باعث تقرب به خدا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد علی میرمحمدی شامگاه شنبه در مراسم تقدیر از قاسم مقدمی، نفر اول بیست و نهمین دوره رقابتهای بین المللی قرآن کریم در بخش قرائت اظهار کرد: قرآن کتابی هدایتگر است و این کتاب در اسلام و متعاقب آن در نظام جمهوری اسلامی ایران جایگاه ویژه ای دارد.

وی افزود: بر همین اساس جایگاه این کتاب آسمانی نزد ملت و نظام ما جایگاه بالایی است و کسانی که در این بخش باعث ترویج و گسترش فرهنگ قرآنی در جامعه می شوند بیش از همه مورد عنایت و توجه مردم و مسئولان قرار می گیرند.



میرمحمدی عنوان کرد: بر همین اساس امروز(شامگاه شنبه) در این محفل نورانی تعداد قابل توجهی از مردم و مسئولان استان جمع شده اند تا از فرزندی افتخار آفرین از استان خوزستان که توانست در مسابقات بین المللی قرآن کریم برای این استان افتخار آفرینی کند تجلیل کنند.



سرپرست اوقاف و امور خیریه استان خوزستان تصریح کرد: اگر می خواهید قرآن در دل و جان مردم و در راس آنها مومنین نفوذ کند باید قرآن را با صوتی دلنشین خواند و در این راه افرادی مثل آقای قاسم مقدمی که قرآن را با صدایی دلنشین قرائت می کنند جایگاه بالایی دارند.



میرمحمدی اظهار کرد: خوشبختانه مسئولان ارشد استان خوزستان نگاه ویژه ای برای گسترش فرهنگی قرآنی دارند به همین دلیل راه برای توسعه فعالیت های قرآنی در استان باز است.



وی گفت: امیدواریم آقای مقدمی، این قاری جوان استان با تداوم ممارست خود در قرائت قرآن همچنان در عرصه قرآنی کشور بدرخشد و برای استان افتخار آفرینی کند.



در پایان این مراسم هدایا و لوح های تقدیری از سوی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور، استاندار خوزستان و سایر مسئولان استان به منظور تجلیل از افتخار آفرینی قاسم مقدمی به این قاری 27 ساله قرآن کریم اهدا شد.



قاسم مقدمی که تیرماه امسال در بیست و نهمین دوره رقابت های بین المللی قرآن کریم در مشهد مقدس به عنوان نخست دست یافت کارمند سازمان تبلیغات اسلامی و مسئول دارالقرآن استان خوزستان است.