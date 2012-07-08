خوزستان ظرفیت بالایی در فعالیتهای قرآنی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قره شیخلو شامگاه شنبه در مراسم تقدیر از قاسم مقدمی، نفر اول بیست و نهمین دوره رقابتهای بین المللی قرآن کریم در بخش قرائت اظهار کرد: این موفقیت را به مردم خوزستان که زندگیشان با افتخارآفرینی در عرصه های مختلف عجین شده است را تبریک می گویم.

وی افزود: به علت اینکه آقای مقدمی کارمند سازمان تبلیغات اسلامی است، دکتر خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور من را مامور کرد که در این مراسم شرکت کنم و پیام تقدیر و تشکر وی را تقدیم این قاری افتخارآفرین کنم.



قره شیخلو، خوزستان را دارای استعدادهای فراوانی در زمینه قرآن دانست و گفت: با اندکی دقت در بین جوانان این استان می توان صدها بلکه هزاران قاسم مقدمی کشف کرد که برای استان و کشور در مقدس ترین مسابقات دنیا یعنی رقابتهای قرآنی افتخار آفرینی کنند.



رئیس دارالقرآن کریم تصریح کرد: تجلیل و تکریمی که از آقای مقدمی می شود تنها مربوط به شخص وی نیست بلکه تکریم اساتیدی است که با سختکوشی، وی را به چنین جایگاه بالایی در سطح قرآن کشور رساندند.



قره شیخلو که خودش 20 سال پیش نفر اول این رقابت های قرآنی شده بود خطاب به مقدمی گفت: اکنون و با کسب این مقام وظیفه شما بالاتر رفته زیرا باید با قرائتهای زیبا، مردم را به سمت اسلام و قرآن دعوت کنید.



وی تاکید کرد: در هفتمین دوره تجلیل از چهره های قرآنی کشور قرار است از آقای مقدمی نیز تقدیر به عمل آید.



در پایان این مراسم هدایا و لوح های تقدیری از سوی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور، استاندار خوزستان و سایر مسئولان استان به منظور تجلیل از افتخار آفرینی قاسم مقدمی به این قاری 27 ساله اهدا شد.



قاسم مقدمی که تیرماه امسال در بیست و نهمین دوره رقابت های بین المللی قرآن کریم در مشهد مقدس به عنوان نخست دست یافت کارمند سازمان تبلیغات اسلامی و مسئول دارالقرآن استان خوزستان است.