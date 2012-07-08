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۱۸ تیر ۱۳۹۱، ۹:۲۰

عالی در گفتگو با مهر:

نخستین سند چشم انداز مجتمع روستایی کشور در نیکشهر تهیه شد

نخستین سند چشم انداز مجتمع روستایی کشور در نیکشهر تهیه شد

زاهدان - خبرگزاری مهر: دبیر قرارگاه محرومیت زدایی شهید شوشتری گفت: با بررسی های صورت گرفته و کارهای اساسی سند چشم انداز نخستین مجتمع روستایی سراسر کشور در نیکشهر تدوین شد که چراغ راه این گروه و مشخص کننده اهداف در عرصه های مختلف است.

فرشاد عالی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از سه سال پیش به برکت خون شهید شوشتری جذب سیستان و بلوچستان شده ایم و به منظور خدمت رسانی به مردم مناطق محروم این استان اردوهای جهادی را آغاز کرد.

وی گفت: با توجه به نیاز سیستان و بلوچستان و تمایل جهادگران به حضور در این منطقه، نخستین قرارگاه مردم محور جهت خدمت رسانی به محرومین تحت عنوان قرارگاه محرومیت زدایی شهید شوشتری برپا شد و حدود 20 گروه عضو این قرارگاه شدند و فعالیت هایی را در عرصه های مختلف فرهنگی، عمرانی، بهداشت و درمان، مطالبات اداری، هنری و ... در تعطیلات نوروز 1391 انجام دادند.

وی افزود: این گروه ها در نقاط گوناگون استان فعالیت خود را آغاز نمودند که با توجه به عمق محرومیت در شهرستان پهناور نیکشهر که از محروم ترین شهرستان های سیستان و بلوچستان نیز محسوب می شود، حضور گسترده ای دارند.

دبیر قرارگاه محرومیت زدایی شهید شوشتری با بیان اینکه در بخش های بنت، مرکزی، اسپکه و فنوج این شهرستان اقدامات خوبی انجام شده، بیان داشت: امسال یکی از گروه های جهادی شامل 25 پزشک و دندانپزشک در مناطق مختلف روستایی خدمات بهداشتی و درمانی را به مردم محروم نیکشهر ارائه کردند.

وی گفت: در بحث عمرانی نیز در این مناطق محروم ساخت 15 واحد خانه مسکونی با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره) و ساخت 15 منزل مسکونی دیگر نیز با همکاری بنیاد مسکن آغاز شده و بالغ بر170 سرویس بهداشتی و حمام نیز با توجه به مشکلات بهداشتی منطقه ساخته شده است.

وی با بیان اینکه بخش خواهران نیز بسیار فعال است، افزود: حضور خواهران در اردوهای جهادی از راهبردهای اصلی و تکمیل کننده کار است زیرا آنان تاثیر مثبت و بسزایی در مسائل گوناگون خانواده و خواهران در این مناطق دارند.

این فعال جهادی اظهار داشت: یکی از عرصه هایی که همواره مد نظر گروه جهادی بوده بحث اشتغال برای خواهران و برادران است که در این زمینه کلاس های مختلف فنی و حرفه ای را با همکاری اداره کل فنی و حرفه ای در این منطقه برگزار کردیم و سعی داریم موانع کار را برطرف کرده تا اهالی دیگر برای اشتغال به شهرستان ها و استان های مجاور مراجعه نکنند.

وی گفت: این برنامه ها در مناطق محروم تداوم دارد و به صورت مستمر پیگیری می شود.

وی افزود: این قرارگاه به دنبال علمی، تخصصی و مردمی کردن کارها است و از تمامی اقشار مختلف جامعه در این گروه مشارکت دارند.

عالی بیان داشت: ما سعی داریم به عنوان بازوهای اجرایی دولت کارها را انجام دهیم زیرا مخالف دولتی شدن کارها هستیم.

وی گفت: برای اولین بار گروه های جهادی را در حوزه محلات زاهدان راه اندازی کردیم و امسال اولین اردوی خود را در زابل، بنجار و هیرمند برگزار نمودیم.

وی با بیان اینکه در قرارگاه شهید شوشتری دو اردوی متمرکز و غیر متمرکز برگزار می شود، افزود: اردوهای متمرکز سالی یکبار به مدت 10 تا 15 روز و اردوهای غیر متمرکز نیز در طی سال به تناوب و با توجه به برنامه ریزی ها و نیاز منطقه برگزار می شود.

وی همچنین با تشکر از سرپرست معاونت سیاسی - امنیتی استانداری سیستان و بلوچستان و فرمانداران و مسئولان ادارات ذیربط در استان، بویژه در شهرستان نیکشهر اظهار داشت: با وجود همکاری ها و خدمات زیادی که توسط نظام جمهوری اسلامی در این منطقه انجام شده، اما متاسفانه به علت عمق محرومیت های بجای مانده از دوران گذشته همچنان مشکلات فراوانی در سیستان و بلوچستان وجود دارد که نیازمند تلاش بیش از پیش برای رفع این محرومیت هاست و دولت باید نگاه ویژه ای به این خطه از میهن اسلامی به ویژه منطقه بلوچستان داشته باشد زیرا امکانات کم موجود برای خدمت رسانی که در اختیار فرمانداری ها و ادارات است جهت رفع محرومیت ها پاسخگو نخواهد بود.

دبیر قرارگاه محرومیت زدایی شهید شوشتری در پایان با اشاره به راه اندازی نخستین پاتوق جهادی کشور در تهران، گفت: این پاتوق پایگاهی برای برگزاری جلسات و کلاس های آموزشی مختلف است و کلاس خبرنگاری، مدیریت اردوهای جهادی و... نیز در این پاتوق ها برگزار می شد که توسط شهرداری تهران این پاتوق نیز از جبهه جهادی منتظران خورشید گرفته شد.

کد مطلب 1644357

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