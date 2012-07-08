نخستین سند چشم انداز مجتمع روستایی کشور در نیکشهر تهیه شد

فرشاد عالی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از سه سال پیش به برکت خون شهید شوشتری جذب سیستان و بلوچستان شده ایم و به منظور خدمت رسانی به مردم مناطق محروم این استان اردوهای جهادی را آغاز کرد.

وی گفت: با توجه به نیاز سیستان و بلوچستان و تمایل جهادگران به حضور در این منطقه، نخستین قرارگاه مردم محور جهت خدمت رسانی به محرومین تحت عنوان قرارگاه محرومیت زدایی شهید شوشتری برپا شد و حدود 20 گروه عضو این قرارگاه شدند و فعالیت هایی را در عرصه های مختلف فرهنگی، عمرانی، بهداشت و درمان، مطالبات اداری، هنری و ... در تعطیلات نوروز 1391 انجام دادند.

وی افزود: این گروه ها در نقاط گوناگون استان فعالیت خود را آغاز نمودند که با توجه به عمق محرومیت در شهرستان پهناور نیکشهر که از محروم ترین شهرستان های سیستان و بلوچستان نیز محسوب می شود، حضور گسترده ای دارند.

دبیر قرارگاه محرومیت زدایی شهید شوشتری با بیان اینکه در بخش های بنت، مرکزی، اسپکه و فنوج این شهرستان اقدامات خوبی انجام شده، بیان داشت: امسال یکی از گروه های جهادی شامل 25 پزشک و دندانپزشک در مناطق مختلف روستایی خدمات بهداشتی و درمانی را به مردم محروم نیکشهر ارائه کردند.

وی گفت: در بحث عمرانی نیز در این مناطق محروم ساخت 15 واحد خانه مسکونی با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره) و ساخت 15 منزل مسکونی دیگر نیز با همکاری بنیاد مسکن آغاز شده و بالغ بر170 سرویس بهداشتی و حمام نیز با توجه به مشکلات بهداشتی منطقه ساخته شده است.

وی با بیان اینکه بخش خواهران نیز بسیار فعال است، افزود: حضور خواهران در اردوهای جهادی از راهبردهای اصلی و تکمیل کننده کار است زیرا آنان تاثیر مثبت و بسزایی در مسائل گوناگون خانواده و خواهران در این مناطق دارند.

این فعال جهادی اظهار داشت: یکی از عرصه هایی که همواره مد نظر گروه جهادی بوده بحث اشتغال برای خواهران و برادران است که در این زمینه کلاس های مختلف فنی و حرفه ای را با همکاری اداره کل فنی و حرفه ای در این منطقه برگزار کردیم و سعی داریم موانع کار را برطرف کرده تا اهالی دیگر برای اشتغال به شهرستان ها و استان های مجاور مراجعه نکنند.

وی گفت: این برنامه ها در مناطق محروم تداوم دارد و به صورت مستمر پیگیری می شود.

وی افزود: این قرارگاه به دنبال علمی، تخصصی و مردمی کردن کارها است و از تمامی اقشار مختلف جامعه در این گروه مشارکت دارند.

عالی بیان داشت: ما سعی داریم به عنوان بازوهای اجرایی دولت کارها را انجام دهیم زیرا مخالف دولتی شدن کارها هستیم.

وی گفت: برای اولین بار گروه های جهادی را در حوزه محلات زاهدان راه اندازی کردیم و امسال اولین اردوی خود را در زابل، بنجار و هیرمند برگزار نمودیم.

وی با بیان اینکه در قرارگاه شهید شوشتری دو اردوی متمرکز و غیر متمرکز برگزار می شود، افزود: اردوهای متمرکز سالی یکبار به مدت 10 تا 15 روز و اردوهای غیر متمرکز نیز در طی سال به تناوب و با توجه به برنامه ریزی ها و نیاز منطقه برگزار می شود.

وی همچنین با تشکر از سرپرست معاونت سیاسی - امنیتی استانداری سیستان و بلوچستان و فرمانداران و مسئولان ادارات ذیربط در استان، بویژه در شهرستان نیکشهر اظهار داشت: با وجود همکاری ها و خدمات زیادی که توسط نظام جمهوری اسلامی در این منطقه انجام شده، اما متاسفانه به علت عمق محرومیت های بجای مانده از دوران گذشته همچنان مشکلات فراوانی در سیستان و بلوچستان وجود دارد که نیازمند تلاش بیش از پیش برای رفع این محرومیت هاست و دولت باید نگاه ویژه ای به این خطه از میهن اسلامی به ویژه منطقه بلوچستان داشته باشد زیرا امکانات کم موجود برای خدمت رسانی که در اختیار فرمانداری ها و ادارات است جهت رفع محرومیت ها پاسخگو نخواهد بود.

دبیر قرارگاه محرومیت زدایی شهید شوشتری در پایان با اشاره به راه اندازی نخستین پاتوق جهادی کشور در تهران، گفت: این پاتوق پایگاهی برای برگزاری جلسات و کلاس های آموزشی مختلف است و کلاس خبرنگاری، مدیریت اردوهای جهادی و... نیز در این پاتوق ها برگزار می شد که توسط شهرداری تهران این پاتوق نیز از جبهه جهادی منتظران خورشید گرفته شد.