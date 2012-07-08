  1. حوزه و دانشگاه
۱۸ تیر ۱۳۹۱، ۱۱:۲۰

واگذاری تعهدات اداره بورس وزارت علوم به دفتر حقوقی سازمان امور دانشجویان

واگذاری تعهدات اداره بورس وزارت علوم به دفتر حقوقی سازمان امور دانشجویان

به گفته معاون بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم، از هفته آینده انجام تعهدات اداره کل بورس تحت نظر دفتر حقوقی سازمان امور دانشجویان صورت می گیرد.

حسن مسلمی نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر که فعالیت دفتر حقوقی سازمان امور دانشجویان آغاز شده است، گفت: طبق نمودار سازمان امور دانشجویان، تعهدات اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج تحت نظر این دفتر حقوقی انجام می شود.

چارت سازمان امور دانشجویان

وی ادامه داد: از هفته آینده تمام امور دانشجویان مثل تعهدات، سپردن تعهد ملکی و تضمینی، تبدیل وثیقه ملکی به تعهدات کارمندی، فک رهن و پرداخت خسارت به دفتر حقوقی سازمان امور دانشجویان واگذار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با راه اندازی سازمان امور دانشجویان رسیدگی تمام امور مربوط به دانشجویان خارج و داخل توسط این سازمان و در خیابان فرصت صورت می گیرد.

کد مطلب 1644375

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