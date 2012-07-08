باعث افتخار است باشگاه پرسپولیس در جذب بازیکن با مربیان ملی مشورت کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رویانیان، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در زمینه جذب بازیکنان جوانان و امید توسط باشگاه پرسپولیس، ضمن بیان مطلب فوق گفت: باعث افتخار است باشگاه بزرگی مثل پرسپولیس با مربیان ملی مشورت کند، زیرا فلسفه وجودی سرمربیان تیم‌های پایه ملی تعامل با باشگاه‌ها در جهت ارتقا و پیشرفت جوانان و فوتبال ایران است.

وی درهمین خصوص افزود: متاسفانه مطالبی در خصوص معرفی چهار بازیکن از تیم جوانان و امید به پرسپولیس مطرح شده که باعث تاسف است. اگر یارگیری‌های پرسپولیس را اینچنین تعبیر می‌کنند، حتما چند روز دیگر هم می‌خواهند بگویند؛ هفت بازیکن تیم ملی را که در این فصل پرسپولیس به خدمت گرفته، از طریق ساخت و پاخت با "کارلوس کی‌روش" بوده است.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس که با سایت این باشگاه صحبت می‌کرد، ادامه داد: چرا زمانی که چهار نفر از جوانان کشور را به خدمت می‌گیریم وارد فاز اتهام می‌شوید؟ من رسما اعلام می‌کنم با کلیه بازیکنانی که از تیم جوانان گرفته‌ایم شخصا گفتگو کردم. من با آنها و خانواده‌های‌شان نشست داشتم و بعد از چندین جلسه با آنها قرارداد بستم.

وی تصریح کرد: متاسفانه عنوان کردن جملاتی تحریک آمیز از مواردی است که آقایان مستمسک قرار دادند تا ذهن مدیران باشگاه‌ها را مشوش کنند که اگر لازم ببینم به تمامی مردم و رسانه‌ها اعلام می‌کنم همین آقایانی که هم اکنون چنین صحبت‌هایی را مطرح می‌کنند کدام دلال‌ها را به من معرفی کردند تا از آنها بازیکن بگیرم و من محکم جلوی آنها ایستادم، حتی اگر لازم باشد اسامی دلالانی که همین آقایان به من معرفی کردند را اعلام خواهم کرد.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس اظهار داشت: در زمینه جذب بازیکن، خودم شخصا وارد عمل شدم. اگر کسی بتواند ثابت کند که یک ریال پول به دلالی داده باشم حاضرم بزرگترین مجازات‌ها را به جان بخرم ولی آقایان مدعی شما به من بگوئید چرا این دلالان را به من معرفی کردید؟!

رویانیان در ادامه با اشاره به زحماتی که یکی از مربیان تیم‌های ملی در جهت ارائه مشورت به وی متحمل شده است، گفت: من به این مربی بااخلاق افتخار می‌کنم، او را دوست دارم و هرجا هم باشد از وی مشورت می‌گیرم.

وی ادامه داد: آرزو دارم برای برنامه‌های بزرگی که در باشگاه پرسپولیس داریم و همچنین در جهت توسعه فوتبال تیم‌های پایه با این مربی باارزش و همچنین مربیان دیگر تیم‌های پایه ملی ارتباط تنگاتنگی داشته باشم و این کار را با افتخار انجام می‌دهم.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس تصریح کرد: اگر با مربیان تیم‌های ملی کشور ارتباط تنگاتنگ داشته باشیم آنگاه می‌توان به توسعه فوتبال ملی و ساختن جوانان ارزشی و برومند و باشگاه‌های حرفه‌ای و مولد افتخار کرد.