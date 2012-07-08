هفت آزادکار المپیکی کشورمان به فینال رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقات که در مادرید اسپانیا برگزار می شود، کمیل قاسمی در وزن 120 کیلوگرم پس از استراحت در دور نخست در دور دوم مقابل الکسی شیماروف کشتی گیر روسی الاصل تیم بلاروس و دارنده مدال طلای جهان و چند مدال اروپایی در دو تایم با نتایج مشابه یک بر صفر در کلینچ به پیروزی دست یافت. آزادکار وزن 120 کیلوگرم کشورمان در مرحله نیمه نهایی به مصاف فاتح چاکراوغلو کشتی گیر کهنه کار ترکیه ای رفت و با شکست دارنده مدال طلای اروپا به دیدار فینال راه یافت.

رضا یزدانی آزادکار وزن 96 کیلوگرم کشورمان که در دور نخست حریفی از اسپانیا را مغلوب کرده بود در دور دوم نیز کشتی گیری از مصر را شکست داد. یزدانی در مرحله نیمه نهایی نیز از سد کشتی گیری از ترکیه گذشت و راهی دیدار پایانی شد.

احسان لشکری در وزن 84 کیلوگرم در دور اول مقابل دانیال دیاز از ونزوئلا نفر اول رقابتهای گزینشی المپیک در چین در سه تایم به پیروزی رسید. وی در دور دوم نیز مقابل بینیچی از ترکیه در سه تایم به پیروزی رسید. تایم اول این کشتی به کلینچ کشیده شد اما نماینده کشورمان در تایمهای دوم و سوم به برتری رسید و راهی مرحله نیمه نهایی شد. وی در این مرحله از سد کشتی گیر بلاروسی گذشت و راهی دیدار پایانی شد.

حسن رحیمی در وزن 55 کیلوگرم در دور نخست مک فارلان از انگلیس را در دو تایم شکست داد و در دور دوم مک کینا دیگر نماینده این کشور را در دو تایم مغلوب کرد و راهی مرحله نیمه نهایی شد.گنادی تولبیا کشتی گیر کهنه کار مولداویایی و دارنده مدال نقره جهان و برنز اروپا که مدتی است برای کشور موناکو کشتی می گیرد، حریف رحیمی در دیدار مرحله نیمه نهایی بود که رحیمی از سد وی نیز گذشت تا راهی دیدار فینال شود.

مسعود اسماعیل پور در وزن 60 کیلوگرم در دور نخست فارغ از مصر را در دو تایم مغلوب کرد.وی در دور دوم نیز در دو تایم از سد آشیروف از قزاقستان گذشت. اسماعیل پور در مرحله نیمه نهایی نیز از سد کشتی گیر پرو گذشت و فینالیست شد.

صادق گودرزی در وزن 74 کیلوگرم در دور نخست حاجی یف کشتی گیر روسی الاصل تیم فرانسه را در دو تایم با نتایج مشابقه 6 بر صفر شکست داد. وی در دور دوم کشتی گیری از پرو را مغلوب کرد و راهی مرحله نیمه نهایی شد. وی در ادامه گابور هاتوش از مجارستان را در دو تایم با نتیجه یک بر صفر و 2 بر صفر پشت سر گذاشت و راهی دیدار پایانی شد.

مهدی تقوی در وزن 66 کیلوگرم پس از استراحت در دور اول در دور دوم با عثمانی از فرانسه را شکست داد و وی در مرحله نیمه نهایی نیز از سد کشتی گیر مجارستانی گذشت و فینالیست شد.

دیدارهای فینال این رقابتها ظهر امروز یکشنبه برگزار می شود.