چه کسانی به رویانیان دلال معرفی کرده بودند/ کمیته تخلفات "منشوری"!

به گزارش خبرنگار مهر، پس از انتشار نامه کمیته رسیدگی به تخلفات حرفه ای در فوتبال از سوی گروه ورزشی خبرگزاری مهر که طی آن اشاره شده بود یکی از سرمربیان تیم های ملی فوتبال چهار بازیکن را به پرسپولیس معرفی کرده است، مدیر عامل باشگاه پرسپولیس واکنش تندی به این نامه داشت و اعلام کرد که افرادی که این حرف ها را مطرح کرده اند خودشان به ما دلال معرفی کرده بودند.

محمد رویانیان روز شنبه در گفتگو با سایت باشگاه پرسپولیس در واکنش به این موضوع گفت: متاسفانه عنوان کردن جملاتی تحریک آمیز از مواردی است که آقایان مستمسک قرار دادند تا ذهن مدیران باشگاه‌ها را مشوش کنند که اگر لازم ببینم به تمامی مردم و رسانه‌ها اعلام می‌کنم همین آقایانی که هم اکنون چنین صحبت‌هایی را مطرح می‌کنند کدام دلال‌ها را به من معرفی کردند تا از آنها بازیکن بگیرم و من محکم جلوی آنها ایستادم، حتی اگر لازم باشد اسامی دلالانی که همین آقایان به من معرفی کردند را اعلام خواهم کرد.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در ادامه افشاگری های غیر مستقیم خود گفت: "در زمینه جذب بازیکن، خودم شخصا وارد عمل شدم. اگر کسی بتواند ثابت کند که یک ریال پول به دلالی داده باشم حاضرم بزرگترین مجازات‌ها را به جان بخرم ولی آقایان مدعی شما به من بگوئید چرا این دلالان را به من معرفی کردید؟!"

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در حالی به طور غیر مستقیم به مسئولان کمیته رسیدگی به تخلفات حرفه ای فوتبال حمله کرده است که این نامه از سوی دبیر کمیته تخلفات حرفه ای تنظیم شده بود و به نظر می رسد روی صحبت های محمد رویانیان با علیرضا علیپور دبیر این کمیته باشد.

این در حالی است که فصل گذشته هم بحث هایی در مورد دخالت برخی افراد فدراسیون فوتبال در نقل و انتقالات مربیان لیگ برتری مطرح شده بود و حالا محمد رویانیان بدون اینکه نامی از اعضای کمیته منشوری بیاورد، به مسئولان آن انتقاد کرده که خودشان به وی دلال معرفی کردند اما او حاضر نشده است با دلالانی که این مسئولان معرفی کرده اند کار کند.