سرانه بیمه در ایران خیلی پائین تر از کشورهای منطقه است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین دهقانی شامگاه شنبه در جلسه پیگیری روند عملکرد بیمه های استان کردستان در حوزه درمان و سوانح و تصادفات استان اظهار داشت: صنعت بیمه در ایران با قدمت چهار دهه از آغاز فعالیت خود هنوز به جایگاه خوب در زمینه سرانه و حق بیمه نرسیده است.

وی افزود: حق سرانه بیمه در کشورهای توسعه یافته 9.5 است و سازمان های جهانی میانگین این مهم را در سراسر دنیا حدود 7.5 اعلام کرده است که متاسفانه این رقم برای مردم ایران تنها 1.8 است که باید برای افزایش این سرانه برنامه ریزی جدی در دستور کار مسئولان و مدیران قرار گیرد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کردستان گفت:‌ این سرانه برای هر فرد در جهان رقمی بالغ بر 600 دلار است که سهم ایرانیان تنها 50 دلار است.

دهقانی افزایش ساز و کار نظارتی بر امور شرکت های بیمه را لازم دانست و بیان کرد:‌ گام برداشتن موثر و جریان های بیمه ها تخصص گرایی در افزایش سرانه افراد است.

وی سلامت بیمه در استان و کشور را مناسب و موفق تر دانست و بیان کرد: ارتقاء کنترل داخلی و فرهنگ سازی برای استفاده از بیمه عمر و تکمیلی سرمایه مهمی است که باید تقویت شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کردستان افزایش فضای رقابت بین شرکت های خصوصی فعال در حوزه بیمه را موجب ترقی صنعت و اقتصاد استان دانست و گفت: باید نقش شرکت های بیمه در سرمایه گذاری افزایش یابد تا ظرفیت خوبی برای توسعه اشتغال ایجاد شود.

مدیرکل تامین اجتماعی استان کردستان نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه تعامل ادارات با شرکت های بیمه موجب حفظ و ارتقاء فضا آرامش در استان می شود، اعلام کرد: 16 هزار و 800 نفر از افراد تحت نظر تامین اجتماعی استان از مزایایی بیمه تکمیلی بهره مند هستند.

جلسه پیگیری روند عملکرد بیمه های استان در حوزه درمان و سوانح و تصادفات با حضور استاندار کردستان، رئیس دادگستری استان، سرپرست امور اقتصاد و دارای کردستان، مدیر کل تامین اجتماعی کردستان و نمایندگان شرکت های فعال بیمه در این استان برگزار شد.