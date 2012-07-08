به گزارش خبرنگار مهر، مرز میان واقعیت و ایدهآلها همواره مرز مشخص و معینی نیست. در عالم اندیشه توجه به ایدهآلها و کاربست آن در عالم واقع همواره نتایج خوبی به دنبال نداشته است. آرمانها و ایدهآلها دستاویز برخی از جنایتکاران تاریخ قرار گرفته و تفسیر به مطلوب نیز شده است. آرای هیتلر و تأثیر موسولینی از آرای نیچه را میتوان از جمله آن برشمرد.
همچنین جامعه آرمانی بدون طبقه و بدون شکاف طبقاتی مورد نظر کارل مارکس نیز در قرائت و تفسیری، کمونیسم را به ارمغان آورد.
"چارلز تالیافرو" استاد کالج سنت اولاف مینهسوتای آمریکا و فیلسوف دین معاصر در خصوص تفاوت میان واقعیت و آرمان در فلسفه و دین به خبرنگار مهر گفت: بر خلاف آنچه که در مورد اهمیت و حیاتی بودن فلسفه برای هر فرهنگ اعم از نظم سیاسی و اقتصاد وجود دارد، در فلسفه و دین ما تصورات، احساسات و استدلالهای خود را برای تفکر ورای "آنچه که ما انجام میدهیم" یا در ورای عرف یا "عقل سلیم" به کار میبندیم.
مؤلف "تاریخ روح" یادآور شد: به لحاظ تاریخی هم فیلسوفان و متفکران دینی سعی داشتهاند تا به ورای ملموسات و آنچه قابل مشاهده است دست یابند. آنها درصدد بوده اند تا ایدهآلها و آرمانها را تصور و درک کنند.
وی تصریح کرد: بی تردید این فیلسوفان و متفکران دینی در وراء و فرای آنچه "عقل سلیم" و عرف شناخته می شود گام برداشته اند.
مؤلف "راهنمای آکسفورد درباره الهیات" تأکید کرد: من به شخصه به نوعی موازنه و تعادل میان واقعیت و ایدهآلها قائل هستم و باور دارم و نوعی دیدگاه میانه در این خصوص دارم. ایدهها باید در زمان مورد محک قرار گیرند. البته این آزمون باید در مواردی که امکان آزمون وجود دارد انجام شود.
این فیلسوف دین معاصر یادآور شد: تفکر و دنبال کردن آیدهآلها میتواند بسیار مهم و برجسته نیز باشد. اما آنچه در تاریخ فلسفه مشاهده میشود این است که اغلب فیلسوفان راهی میانه را در خصوص واقعیات و ایدهآلها دنبال کردهاند.
استاد پیشین دانشگاه آکسفورد در پایان تصریح کرد: آنها قبل از اینکه اقدامی رادیکال انجام دهند به دقت در مورد واقعیتها و ایدهآلها فکر کردهاند.
چارلز تالیافرو استاد دانشگاههای آکسفورد، کلمبیا، پرینستون، کلمبیا و نتردام آمریکا بوده است. تالیافرو در حال حاضر استاد فلسفه کالج سنت اولاف در مینهسوتای آمریکاست. راهنمای آکسفورد درباره الهیات، راهنمایی مقدماتی بر زیبایی شناسی، تصویر در ذهن، فرهنگ فلسفه دین، تاریخ مختصر روح، راهنمای راتلج درباره خداشناسی و راهنمای مقدماتی فلسفه دین از جمله آثار وی به شمار میروند. او از فیلسوفان برجسته معاصر به شمار میرود که در این حوزه صاحب آثار ارزشمندی است. وی دانش آموخته دانشگاه براون و هاروارد است. وی عضو انجمن فیلسوفان امریکاست.
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گفتگو از جواد حیراننیا
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