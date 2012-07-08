تیم جوانان مقابل مس سرچشمه مساوی کرد/ رویارویی احتمالی با پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال جوانان کشورمان که خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا آماده‌ می‌کند، شنبه شب در دیداری تدارکاتی که در ورزشگاه آزادی برگزار شد برابر مس سرچشمه به تساوی یک بر یک رضایت داد.

در این مسابقه که در سه نیمه 35 دقیقه‌ای برگزار شد، محمد عبدالله‌زاده در دقیقه 40 موفق شد گل تساوی تیم جوانان کشورمان را به ثمر برساند. گل تیم مس سرچشمه در دقیقه 20 وارد دروازه تیم جوانان شد. البته این نتیجه در حالی بدست آمد که شاگردان اکبر محمدی تیم برتر میدان بوده و بیش از 10 موقعیت گلزنی را از دست دادند.

برای تماشای این بازی علی کفاشیان رئیس و هادی آیت‌اللهی نایب رئیس فدراسیون فوتبال در ورزشگاه آزادی حضور داشته و پس از پایان مسابقه به کادرفنی و بازیکنان تیم جوانان خسته نباشید گفتند. افشین پیروانی و علی سامره هم از دیگر حاضران در این بازی بودند.

در دیگر دیدار تدارکاتی این تیم در اردوی اخیر، شاگردان اکبر محمدی روز چهارشنبه هفته گذشته با نتیجه 2 بر صفر مقابل تیم صنعت نفت آبادان به پیروزی دست یافته بودند.

مرحله بعدی اردوی تیم فوتبال جوانان کشورمان از 23 تیرماه در کمپ تیم‌های ملی برگزار می‌شود که در آن اردو احتمال برگزاری دیدار شاگردان اکبر محمدی با تیم پرسپولیس تهران وجود دارد.

تیم فوتبال نوجوانان کشورمان در گروه A مرحله نهایی مسابقات قهرمانی جوانان آسیا با تیم‌های امارات میزبان مسابقات، ژاپن و کویت همگروه است. این رقابت‌ها از 13 تا 27 آبانماه سال جاری در کشور امارات برگزار خواهد شد.