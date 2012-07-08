حمام تاریخی شیشه سنندج مرمت شد

امیر الهی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: حمام شیشه سنندج در سال 88 به صورت کامل مرمت شد و مورد بازدید علاقمندان به آثار تاریخی قرار گرفت اما به علت عبور فاضلاب شهری سنندج و خطر تخریب به مدت یک سال بسته شد.

وی افزود: در حال حاضر تاسیسات فاضلاب، دیوارها و گل و گچبری های این حمام تاریخی با اعتبار 100 میلیون ریال دوباره مرمت و آماده بازدید علاقمندان است.

سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ادامه داد: این حمام یکی از بناهای عمومی و قدیمی شهر سنندج به شمار می رود که با 200 سال قدمت مربوط به دوره قاجاریه است.

الهی بیان کرد: این حمام قدیمی تا چند سال پیش در تملک خانواده بابان و با کاربری خدماتی و بهداشتی مورد استفاده عموم مردم قرار می گرفت ولی هم اکنون به تملک میراث فرهنگی استان درآمده است.

وی یادآور شد: وجه تسمیه حمام به در و پنجره و شیشه های رنگی آن باز می گردد و از دیگر ویژگی های این بنا تزئینات آهک بری شامل نقش های مختلف گیاهی و حیوانی است.

سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: در حال حاضر هزار و 445 مورد اثر تاریخی، فرهنگی و طبیعی در کردستان شناسایی شده است که 723 مورد آن ثبت ملی شده است.

الهی ادامه داد: این حمام دارای فضاهای ورودی، هشتی، سربینه و حمام گرم با ستون های سنگی است که سکوها، آب نمای گرم و سرد، خزینه و خلوتی بسیار زیبا دارد.

وی در پایان افزود: این بنا با شماره 2839 در فهرست آثار ملی کشور در سال 79 به ثبت رسیده است.