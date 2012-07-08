جمهوریخواهان"شنبه‎ بزرگ"را برگزار کردند/ خستگی مردم از رامنی و اوباما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، هزارن نفر از داوطلبان حزب جمهوریخواه روز گذشته با نادیده گرفتن گرمای فوق العاده در برخی از ایالت های آمریکا، به درب خانه های مردم رفتند تا از آنها برای شرکت در انتخابات و رای دادن به نامزد مورد حمایت آنها یعنی "میت رامنی" دعوت کنند.

این افراد البته انگیزه دیگری نیز داشتند و آن تلاش برای تغییر رای هواداران دموکرات ها بود تا شاید این افراد در انتخابات ماه نوامبر به نفع جمهوریخواهان رای بدهند.

برهمین اساس افرادی که برای این کار داوطلب شده بودند در بیش از 10 ایالت به در خانه های مردم رفته و از آنها خواستند تا در انتخابات ششم نوامبر به میت رامنی رای بدهند.

در همین رابطه "جورج آلن" فرماندار سابق ویرجینیا روز گذشته در سخرانی خود در جمع داوطلبانی که قرار بود به در خانه های مردم بروند گفت : هیچ چیزی برای جایگزین کردن تماس رو در رو و چشم در چشم وجود ندارد.

آلن که سابقه حضور در سنا را نیز دارد هم اکنون در حال رقابت با "تیم کاین" از دوستان نزدیک اوباما برای حضور دوباره در سنا است.

به نوشته رویترز، در انتخابات سال 2008 "باراک اوباما" توانست در 12 ایالت یعنی ویرجینیا، کارولینای شمالی، فلوریدا، اوهایو، پنسیلوانیا، میشیگان، ویسکانسین، نیوهمپشایر، نیومکزیکو، کلورادو، نوادا و آیووا تمام آرا الکتورال را تصاحب کند امری که به واسطه مشارکت بالا و کم سابقه در 40 سال گذشته روی داد.

برهمین اساس رامنی برای آنکه بتواند در انتخابات ریاست جمهوری بر اوباما غلبه کند باید بخشی از آرای الکتورال این 12 ایالت را تصاحب کند. بر همین اساس تغییر دیدگاه رای دهندگان برای رسیدن به این هدف امری کلیدی است زیرا بر اساس نظرسنجی ها دموکرات ها برای شرکت در انتخابات 2012 مشتاق تر از جمهوریخواهان هستند.

برهمین اساس نظرسنجی جدید شبکه خبری سی.ان.ان در این باره نشان می دهد که 59 درصد از رای دهندگان ثبت شده در سراسر ایالات متحده که خود را دموکرات معرفی کرده اند در خصوص انتخابات ماه نوامبر بسیار مشتاق تر از جمهوریخواهان بودند در حالیکه این میزان در ماه نوامبر 46 درصد بود.

اما فقط 51 درصد از رای دهندگان ثبت شده که خود را جمهوریخواه معرفی کرده بودند اعلام کردند که علاقمند به شرکت در انتخابات ماه نوامبر هستند. این آمار با آمار اعلام شده در ماه مارس تفاوتی نداشت.

بر اساس نتایج این نظرسنجی که در هفته گذشته اعلام شده، اوباما در میان رای دهندگان میانه رو نیز وضعیت بهتری نسبت به رامنی دارد بطوریکه 55 درصد آنها طرفدار اوباما و 40 درصد طرفدار رامنی هستند.

اما در میان رای دهندگان مستقل ( رای دهندگانی که گرایشی به دموکرات ها یا جمهوریخواهان ندارند ) وضعیت رامنی بهتر از اوباماست بطوریکه 49 درصد آنها طرفدار رامنی و 42 درصد طرفدار اوباما هستند.

در همین خصوص موسسه پیو نیز یک نظرسنجی انجام داده که در آن 60 درصد از جمهوریخواهان اعلام کرده اند رقابت های ریاست جمهوری کسل کننده است در حالیکه 46 درصد از دموکرات ها این اعتقاد را داشتند.

نتایج این نظرسنجی که در روزنامه یو.اس.ای .تودی منتشر شده نشان می دهد که 56 درصد از کل مردم آمریکا انتخابات ریاست جمهوری این کشور را "بسیار طولانی و کسل کننده" می دانند.

به نوشته این روزنامه، بسیاری از مردم امریکا طولانی شدن رقابت اوباما و رامنی خسته کننده و آزار دهنده می دانند اما 60 درصد نیز آن را آموزنده خوانده اند.