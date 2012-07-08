  1. جامعه
۱۸ تیر ۱۳۹۱، ۹:۴۰

برخورداری بیمارستانها از امتیازات تشویقی مالی در رتبه بندی

برخورداری بیمارستانها از امتیازات تشویقی مالی در رتبه بندی

عضو هیئت مدیره بیمه خدمات درمانی با تاکید بر ضرورت ایجاد ارتباط میان دریافتهای مالی بیمارستانها و کیفیت خدمات گفت: می‌کوشیم بزودی و پس از اجرای اعتباربخشی، بیمارستانهایی که امتیاز بیشتری در اعتباربخشی کیفیت خدمات می‌گیرند از امتیازات تشویقی مالی در رتبه بندی نیز برخوردار ‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر کرانی در آستانه برگزاری نخستین کنگره بین‌المللی اعتباربخشی اظهارکرد: استانداردهای کنترل کیفیت خدمات سلامت در همه زمینه‌ها و برای همه بخشهای بیمارستانی طراحی شده اما برای اعتبار بخشی سایر مراکز سلامت و پزشکان و سایر رده‌های پرسنلی هنوز این پروژه وارد فاز اجرا نشده است.

وی امتیاز فوق‌العاده این پروژه را آموزش، توانمندسازی و جلب مشارکت همه کارکنان بیمارستانی در فرآیند بهبود خدمت ‌رسانی برشمرد و افزود: بدین ترتیب استمرار این پروژه تضمین می‌شود و در دراز مدت هم دچار اختلال نمی‌شود.

عضو هیئت مدیره بیمه خدمات درمانی ادامه داد: فرآیند اعتباربخشی به دنبال ایجاد تحول و ارتقاء کیفیت خدمات سلامت از طریق تحول در تفکر و رفتار کارکنان و مدیران حوزه سلامت است.

کرانی گفت: اعتباربخشی تنها به پیامدها و نتایج عملکرد بیمارستانها برای سلامت و رضایت‌مندی بیماران، همراهانشان و مراجعان، امتیاز  می‌دهد و صرفاً در اختیار داشتن عناوین استاد و... و یا تجهیزات گران قیمت و یا فضا و دکوراسیون زیبا به تنهایی امتیاز نیست مگر آن که هر کدام در افزایش سلامت و بهبودی رضایت مردم تأثیر واقعی داشته باشند.

وی افزود: در ایران نخستین بار این موضوع به صورت پروژه جایگزینی اعتباربخشی به‌جای نظام ارزشیابی و رتبه بندی موجود بیمارستانهای کشور از دی‌ ماه 1386 آغاز شد و پس از بیش از سه سال مطالعات کارشناسی و آموزشهای حرفه ای و تخصصی و کادرسازی و هماهنگیهای بین بخشی فراوان در داخل حوزه‌های مختلف وزارت بهداشت درمان و بخش خصوصی بالاخره در دی‌ ماه 1389 طراحی مدل اولیه اعتباربخشی بیمارستانهای کشور به پایان رسید.

عضو هیئت مدیره بیمه خدمات درمانی ادامه داد: در نهایت در اسفند همان سال وزیر بهداشت آن را رسماً به دانشگاههای علوم پزشکی ابلاغ و جایگزین نظام ارزشیابی و درجه بندی بیمارستانی پیشین شد.

کرانی یادآورشد: اصل ایده پروژه اعتباربخشی بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی و پزشکان حدود 20 سال پیش کلید خورد زمانی که نخستین گزارشهای مستند کمیته‌های کشوری خطاهای پزشکی در آمریکا آمار وحشتناک 98000 مرگ (جدا از سایر عوارض کوچک و بزرگ) ناشی از خطای پزشکی در آمریکا را در زمان رئیس جمهور اسبق کلینتون، منتشر کردند.

نخستین کنگره بین‌المللی اعتباربخشی در حوزه بهداشت و درمان با حمایت بیش از 40 سازمان دولتی و تشکل صنفی و علمی ایران، هند، لبنان و همچنین هیئتی متشکل از کارشناسان وزارت بهداشت عراق و کارشناسان ستاد عتبات امام حسین(ع)  به ریاست دکتر علی اکبر ولایتی، فردا 19 تیرماه در سالن همایشهای رازی تهران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1644439

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