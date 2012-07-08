برخورداری بیمارستانها از امتیازات تشویقی مالی در رتبه بندی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر کرانی در آستانه برگزاری نخستین کنگره بین‌المللی اعتباربخشی اظهارکرد: استانداردهای کنترل کیفیت خدمات سلامت در همه زمینه‌ها و برای همه بخشهای بیمارستانی طراحی شده اما برای اعتبار بخشی سایر مراکز سلامت و پزشکان و سایر رده‌های پرسنلی هنوز این پروژه وارد فاز اجرا نشده است.

وی امتیاز فوق‌العاده این پروژه را آموزش، توانمندسازی و جلب مشارکت همه کارکنان بیمارستانی در فرآیند بهبود خدمت ‌رسانی برشمرد و افزود: بدین ترتیب استمرار این پروژه تضمین می‌شود و در دراز مدت هم دچار اختلال نمی‌شود.

عضو هیئت مدیره بیمه خدمات درمانی ادامه داد: فرآیند اعتباربخشی به دنبال ایجاد تحول و ارتقاء کیفیت خدمات سلامت از طریق تحول در تفکر و رفتار کارکنان و مدیران حوزه سلامت است.

کرانی گفت: اعتباربخشی تنها به پیامدها و نتایج عملکرد بیمارستانها برای سلامت و رضایت‌مندی بیماران، همراهانشان و مراجعان، امتیاز می‌دهد و صرفاً در اختیار داشتن عناوین استاد و... و یا تجهیزات گران قیمت و یا فضا و دکوراسیون زیبا به تنهایی امتیاز نیست مگر آن که هر کدام در افزایش سلامت و بهبودی رضایت مردم تأثیر واقعی داشته باشند.

وی افزود: در ایران نخستین بار این موضوع به صورت پروژه جایگزینی اعتباربخشی به‌جای نظام ارزشیابی و رتبه بندی موجود بیمارستانهای کشور از دی‌ ماه 1386 آغاز شد و پس از بیش از سه سال مطالعات کارشناسی و آموزشهای حرفه ای و تخصصی و کادرسازی و هماهنگیهای بین بخشی فراوان در داخل حوزه‌های مختلف وزارت بهداشت درمان و بخش خصوصی بالاخره در دی‌ ماه 1389 طراحی مدل اولیه اعتباربخشی بیمارستانهای کشور به پایان رسید.

عضو هیئت مدیره بیمه خدمات درمانی ادامه داد: در نهایت در اسفند همان سال وزیر بهداشت آن را رسماً به دانشگاههای علوم پزشکی ابلاغ و جایگزین نظام ارزشیابی و درجه بندی بیمارستانی پیشین شد.

کرانی یادآورشد: اصل ایده پروژه اعتباربخشی بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی و پزشکان حدود 20 سال پیش کلید خورد زمانی که نخستین گزارشهای مستند کمیته‌های کشوری خطاهای پزشکی در آمریکا آمار وحشتناک 98000 مرگ (جدا از سایر عوارض کوچک و بزرگ) ناشی از خطای پزشکی در آمریکا را در زمان رئیس جمهور اسبق کلینتون، منتشر کردند.

نخستین کنگره بین‌المللی اعتباربخشی در حوزه بهداشت و درمان با حمایت بیش از 40 سازمان دولتی و تشکل صنفی و علمی ایران، هند، لبنان و همچنین هیئتی متشکل از کارشناسان وزارت بهداشت عراق و کارشناسان ستاد عتبات امام حسین(ع) به ریاست دکتر علی اکبر ولایتی، فردا 19 تیرماه در سالن همایشهای رازی تهران برگزار خواهد شد.