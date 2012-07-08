جنگ علیه سوریه به نفع جامعه جهانی و اعراب است!

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحلیم خدام معاون سابق رئیس جمهوری سوریه از غربی ها خواست جنگ علیه سوریه را آغاز کنند.



خدام که با شبکه العربیه گفتگو می کرد، خواستار حمایت نظامی از گروههای مسلح در سوریه شد و ادعا کرد نظامی کردن انقلاب، یک نیاز اساسی و ضروری است تا نظام سوریه سرنگون شود.



وی بر ضرورت ترجیح گزینه نظامی از سوی آنچه جامعه جهانی نامید یا ارسال سلاح برای گروه مسلح موسوم به ارتش آزاد تاکید کرد و مدعی شد آهنگ خشونت از سوی نظام، پس از جدایی های اخیر تشدید شده است.



خدام ادعا کرد جنگ علیه سوریه برای سرنگونی نظام این کشور به نفع جامعه جهانی و عربی است.



وی اعلام کرد بحران سوریه به بازگشت دوباره بادهای جنگ سرد کمک کرده است، روسیه و چین طرف شرقی و اروپا و آمریکا طرف غربی این جنگ هستند.



خدام درباره فرار "مناف طلاس" از سوریه اعلام کرد وی از مدتها پیش از مسئولیت نظامی خود کنار گذاشته شده بود.



به ادعای خدام، طلاس از مدتها پیش قصد جدایی را داشت، اما شرایط مناسب نبود.



وی مدعی شد در آینده نزدیک تعداد بیشتری از نظام سوریه جدا خواهند شد و به زعم وی، وجدان ملی بیدار شده است.



خاطر نشان می شود خدام معاون سابق رئیس جمهوری سوریه سال 2005 به پاریس گریخت و اکنون با حمایت عربستان و دیگر کشورهای عربی و غربی جنگ روانی و تبلیغاتی علیه دمشق را تشدید کرده و بارها خواستار دخالت نظامی غربی ها در کشورش شده است.



وی یکی از عوامل اصلی ادامه خشونتها در سوریه به سبب مرتبط بودن با گروههای مسلح و جمع آوری کمکهای مالی و تسلیحاتی برای آنها با توجه به روابط بسیار نزدیک و حسنه اش با پادشاه عربستان به شمار می رود.

خدام بهمن سال 90 هم در ادامه خیانتهای خود به مردم کشورش، در نامه های جداگانه به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری وقت فرانسه، دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار شکل گیری ائتلاف نظامی علیه سوریه شده بود، اما غربی ها که از عواقب ناگوار ماجراجویی نظامی علیه سوریه آگاه هستند، تا کنون به درخواست مخالفان عمل نکرده اند.