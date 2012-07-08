  1. جامعه
۱۸ تیر ۱۳۹۱، ۹:۳۹

آغاز چهاردهمین جلسه دادگاه فساد بزرگ مالی

آغاز چهاردهمین جلسه دادگاه فساد بزرگ مالی

چهاردهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی دقایقی قبل به ریاست قاضی سراج آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه امروز که در شعبه اول دادگاه انقلاب تهران برگزار شد 6 متهم و دو مطلع حضور دارند.

بخش اول این پرونده، 39 متهم دارد که تا کنون از 33 نفر از متهمان از جمله مه آفرید خسروی متهم اصلی پرونده آخرین دفاعیات اخذ شده است.

کد مطلب 1644459

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها