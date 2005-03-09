جنبشهاي امل و حزب الله لبنان عمر كرامي را به عنوان نامزد پست نخست وزيري معرفي كردند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، نبيه بري كه رياست فراكسيون "توسعه و آزادي" را با 15 نمايده بر عهده دارد امروزپس ازپايان گفتگوهاي خود با اميل لحود گفت : حل و فصل و پرداختن به مسائل كنوني با تشكيل كابينه متحد ملي صورت مي گيرد و عمركرامي را نهايتا به عنوان كانديداي پست نخست وزيري معرفي مي كنيم .

اميل لحود رئيس جمهوري لبنان امروز چهارشنبه جلسات شور ومشورتي براي تشكيل كابينه را آغاز نمود.

درهمين راستا فراكسيون وفاداران به گروه مقاومت حزب الله لبنان درپارلمان اعلام كردند كه كرامي را به عنوان كانديداي پست نخست وزيري لبنان انتخاب مي كنند .

محمد رعد سخنگوي نماينده لبنان گفت: هنگامي كه ما مانند ديگران مسئوليت سخنگويي داشته باشيم كرامي را براي پست نخست وزير لبنان كانديداي معرفي مي كنيم.

عمركرامي نخست وزيرلبنان 28 فوريه گذشته تحت فشارنمايندگان معارض دولت و شماري از اعتصاب كنندگاني لبناني كه پس از ترور حريري درميدان شهداي بيروت تجمع مي كردند ازسمت خود كناره گيري كرد.

كابينه كرامي به طورغيرمستقيم مسئول تروررفيق حريري نخست وزير سابق لبنان شناخته شده است ومعارضان خواستار استعفاي وي و كابينه اش شدند.

معارضان دولت لبنان تصميم گرفتند غنوه جلول ازفراكسيون رفيق حريري نخست وزيرمقتول لبنان و فارس سعيد دونماينده معارض دولت را براي ديدار به نزد قرنه شهوان بفرستند.

غنوه جلول گفت : ما هيچ كس را به عنوان كانديداي پست نخست وزيري معرفي نكرديم اما به زودي درخواستهايمان را ارائه خواهيم كرد.

وي كه قرار است عصر امروز با رئيس جمهوري لبنان ديدارو گفتگو كند همچنين گفت : معارضان سه درخواست دارند اول تحقيق براي روشن شدن حقيقت تروررفيق حريري و همكاري با كميته تحقيق بين المللي، دوم استعفاو بركناري الاصاله عدنان عضوم دادستان استيناف و روساي سرويس امنيت لبنان وسوم اجراي توافقنامه طائف است كه اين توافقنامه برضرورت عقب نشيني نيروها و عوامل سازمان اطلاعات سوريه از لبنان براساس يك جدول زمانبدي شده تاكيد مي كند.

جلول تاكيد كرد من از حضور 44 نماينده معارض درپارلمان خوشحال هستم اما نمايندگان ديگري هم هستند كه تصميم گرفتند به جمع ما بيپوندند و همين درخواستها را ارائه كنند.

ياد آوري مي شود نمايندگان معارض دولت لبنان اكثريت پارلمان 127 نفري را تشكيل نمي دهند.