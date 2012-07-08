به گزارش خبرنگار مهر، دولت ازسال گذشته و با افزایش قیمت در بخش اجاره، راهکارهایی را مطرح کرد که معتقد بود با اجرای آن، اجاره بها کاهش یافته و یا حداقل کنترل می شود؛ برای همین منظور از سال گذشته طرح تعزیزاتی به اجرا در آمد.

در کنار این طرح، موضوع دریافت مالیات از خانه های خالی هم از سوی وزارت راه و شهرسازی مطرح شد تا با همکاری سازمان امورمالیاتی و وزارت نیرو، خانه های خالی تهران شناسایی شود.

براین اساس، قرار بود که وزارت نیرو با استفاده از قبض آب و برق و میزان مصرف یک واحد، از وجود سکنه دراین خانه ها مطلع شود و با اعلام محل دقیق آن به سازمان امور مالیاتی در زمره مالیات دهندگان قرار گیرد اما هنوز نهادهای متولی به یک هماهنگی در خصوص تعداد خانه های خالی نرسیده اند و چگونگی دریافت مالیات نرسیده اند.

بنابر اعلام اتحادیه کشوری مشاوران املاک، 800 هزار خانه خالی در تهران وجود دارد که با اجاره آنها، بخش زیادی از مستاجران می توانند در آنها ساکن شوند. از سویی کمیسیون اقتصادی مجلس تعداد خانه های خالی از سکنه را در تهران 2 میلیون و 200 هزار خانه اعلام می کند و از دولت می خواهد که به صورت جدی وارد بازار مسکن شود تا به این وسیله بتوان این تعداد خانه را وارد بازار رهن و اجاره مسکن کرد.

گرچه آمارهای ضد و نقیضی از تعداد خانه های خالی از سکنه اعلام می شود اما این موضوع اهمیت دارد که با اجرای ابزارهای کنترل مالیاتی از سوی دولت حتی اگر نیمی از این خانه ها هم وارد بازار اجاره بها شوند، تاثیر زیادی را بر بازار مسکن خواهند داشت.

البته رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک در گفتگو با مهر اعلام کرد که این طرحها نمی تواند بازار اجاره بها را کنترل کند، زیرا یک خانه در ملکیت فرد است و مالک هم می تواند در هر زمان آن را اجاره دهد و یا بفروشد.

مصطفی قلی خسروی افزود: در گذشته هم چنین طرحهایی به اجرا رسیده بود و صاحبخانه ها با آویزان کردن پرده و یا بازکردن شیرآب، می خواستند نشان دهند که در خانه سکونت دارند؛ بنابراین در آن زمان هم این طرحها به جایی نرسید.

ارایه طرح مالیات مضاعف از خانه های خالی به وزارت اقتصاد

وزارت راه و شهرسازی سال گذشته در این خصوص به مهر اعلام کرده بود: مالیات‌های بخش مسکن یکی از مهمترین ابزارها جهت مواجهه با مشکلات این بخش می باشد، لذا با تعامل صورت گرفته میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی، نظرات این وزارتخانه در خصوص چگونگی اعمال مالیات های بخش مسکن از جمله مالیات بر خانه های خالی به سازمان ذیربط منعکس شده است تا قبل از ارسال اصلاحیه قانون مالیات ها به مجلس شورای اسلامی در آن لحاظ شود.

گرچه دولت از سال گذشته همواره اعلام کرده است که به دنبال اجرای این قانون است اما با گذشت یکسال هنوز این طرح به مرحله اجرایی نرسیده است. البته معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در این باره، گفت: طرح دریافت مالیات از خانه های خالی از سکنه ازسوی این وزارتخانه تهیه شده و به سازمان امور مالیاتی ارایه شده است.

ابوالفضل صومعلو با بیان اینکه منتظر جواب سازمان امور مالیاتی در این خصوص هستیم، بیان کرد: پس از اینکه این سازمان، طرح را مورد بررسی قرار داد با شناسایی این واحدها، مالیات مضاعف از آنها دریافت می شود.

اینکه از سال گذشته تاکنون این طرح اجرایی نشده است این تردید را بوجود می آورد که دولت و بخش خصوصی برای اجرای این طرح به هماهنگی نرسیده اند و دولت احتمال آن را می دهد که این طرح در اجرا با شکست روبرو شود؛ به همین جهت اجرای آن را مدام به تاخیر می اندازد.