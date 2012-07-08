نوزدهمین جایزه کتاب سال دانشجویی فراخوان داد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس متن فراخوان منتشر شده برای این دوره از جشنواره با هدف ایجاد نشاط علمی در مراکز دانشگاهی کشور، جلب همکاری و حمایت ناشران حوزه دانشگاهی و چاپ آثار دانشجویی و به منظور حمایت از دانشجویان نوقلم برای تولید اندیشه‌های جدید برگزار می‌شود و دانشجویان مولف و مترجم فرصت دارند تا اول مهرماه سال جاری آثار خود را به دبیرخانه کتاب سال دانشجویی ارسال کنند.

دانشجویان برای شرکت در این دوره از جشنواره باید فرم شرکت را تکمیل و به همراه، تصویر کارت دانشجویی یا گواهی اشتغال به تحصیل از دانشگاه و نسخه‌ای از اثر به دبیرخانه واقع در تهران،‌ خیابان انقلاب، خیابان فخر رازی، خیابان شهدای ژاندارمری، پلاک72، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی ارسال کند.

براساس این فراخوان، ناشران می‌توانند مستقیما آثار دانشجویی را به دبیرخانه ارسال کنند و از ناشرانی که بیشترین مشارکت را در انتشار آثار دانشجویی داشته باشند، تجلیل خواهد شد. در این جشنواره همچنین از جوان‌ترین پدیدآورنده، مولف و مترجم تقدیر به عمل خواهد آمد.

موضوعات ویژه نوزدهمین دوره کتاب سال دانشجویی، به مناسبت نامگذاری سال 91 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» به موضوع اشتغال و کارآفرینی و گردشگری در محورهای بازاریابی و تبلیغات گردشگری، با تأکید بر بازارهای هدف، مدیریت خدمات و تسهیلات گردشگری و شناسایی و معرفی توانمندی‌ها و فرصت‌های سرمایه گذاری گردشگری اختصاص دارد.

این دوره از جشنواره همزمان با سومین دوره کتاب سال قرآنی دانشجویان و اولین دوره انتخاب کتاب الکترونیک دانشجویی برگزار می‌شود.