قهرمانان مسابقات تکواندوی ناشنوایان مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزشهای ناشنوایان، پیوند اعضا و بیماران خاص، اولین دوره مسابقات تکواندوی قهرمانی ناشنوایان کشور روز گذشته در محل کمپ تیم های ملی فدراسیون برگزار شد و نفرات برتر این مسابقات به اردوی آمادگی تیم ملی ناشنوایان برای حضور در مسابقات جهانی هنرهای رزمی 2012 که مرداد ماه در ونزوئلا برگزار می شود، دعوت شدند.



نتایج این مسابقات به شرح زیر است:

نتایج بخش مبارزه:

وزن اول: مهدی داداشی (مقام اول، گیلان)، محمد عرفان عزیزی (مقام دوم، البرز)، احمد برهانی (مقام سوم، اصفهان)، رضا سعیدی (مقام سوم، آذربایجان غربی)



وزن دوم: محمد کاظم زاده (مقام اول، گیلان)، حسین کرمی (مقام دوم، گیلان)، داریوش حسنی (مقام سوم، گیلان)، میلاد فروزنده (مقام سوم، هرمزگان)



وزن سوم: بهزاد امیری (مقام اول، اصفهان)، سید رضا میر تبار(مقام دوم، مازندران)، تیمور میرزایی (مقام سوم، گیلان)



وزن چهارم: کاوه منصوری (مقام اول، کردستان)، مسعود رزاقی (مقام دوم، گلستان)



نتایج بخش پومسه:

کاوه منصوری (مقام اول، کردستان)، حسین کرمی (مقام دوم، گیلان) ، سیدکریم جعفری (مقام سوم، فارس)