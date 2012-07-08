به گزارش خبرنگار مهر، متهم ساعت 18 و 45 دقیقه عصر با اسکورت چهار دستگاه بنز به محل جنایت منتقل شد. ساعت 19 و پنج دقیقه همزمان با حضور رئیس پلیس آگاهی تهران در محل بازسازی صحنه جنایت آغاز شد.

*پدر مقتول که در محل جنایت حاضر شده بود، با تشریح نحوه فرار پسر جنایتکار گفت: دخترم به سه زبان خارجی مسلط بود و دو ثبت اختراع داشت. قاتل مدعی است دخترم از او خواسته که خودرو را برایش پارک کند. این در حالی است که دخترم راننده ماهری بود.

*سرهنگ محمدیان رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ در گفتگو با پدر مقتول به او قول داد پرونده این جنایت تا دو هفته آینده با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه فرستاده شود.

* تعدادی از دوستان مقتول و هم کلاسی های او نیز در صحنه جنایت حضور داشتند.

* افراد حاضر در محل خواستار اجرای مجازات متهم به قتل در صحنه قتل شدند.

*"دارا" با خونسردی به بازسازی صحنه قتل پرداخت و سعی می کرد جنایت را غیرعمدی نشان دهد.

*متهم پس از بازسازی صحنه جنایت به اداره آگاهی تهران منتقل شد.

