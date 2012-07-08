به گزارش خبرنگار مهر، هانیبال رهبر نظامی و سیاسی خارقالعادهای در دنیای باستان بود که یکی از پرخطرترین ماجراجوییهای تاریخ جهان را رهبری کرد: گذراندن سپاهین کارتاژ به همراه فیلهایشان از کوههای آلپ برای حمله به روم در سال 218 قبل از میلاد.
هانیبال زندگی اش را نثار جنگ و رهبری کرد. او به چنان قدرتی در اذهان عمومی تبدیل شده بود که قرنها بعد از مرگ او هم مادران رومی فرزندانشان را با گفتم این جمله میترساندند: هانیبال پشت دروازههاست.
دانشجویان امروزی به بررسی نقشههای جنگی او میپردازند و روشهای او در زمینه رهبری هنوز الهامبخشند.
این کتاب هفتمین جلد از مجموعه رهبران جهان باستان که انتشارات ققنوس به چاپ میرساند.
آماده شدن برای سفری افسانهای، جنگجویان سازشناپذیر، پیشروی به سوی آلپ، گذار از آلپ به ایتالیا، بهت و حیرت در ایتالیا، جنگی بدون پیروزی، جنگ دو امپراتور، تا پایان کار جنگیدن عنوان بخشهای این کتاب هستند.
درباره جنگ زاما در فصل هفتم میخوانیم: «اسکیپیو در طول جنگ زاما هم از روشهای عملی و امتحان شدهای که هانیبال در چنگهای مشهورش به کار گرفته بود، تقلید کرد و هم تاکتیکهای جدیدی را به کار گرفت. به این ترتیب نیروهای کارتاژی را آشفته و منهدم کرد.»
این کتاب 218 صفحهای با زبانی ساده و مصور به بیان بخشی از تاریخ و زندگی و مبارزات یکی از چهرههای مطرح رهبران جهان باستان میپردازد.
«هانیبال» در شمارگان 2 هزار نسخه و قیمت 3500 تومان توسط انتشارات ققنوس به چاپ رسیده است.
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