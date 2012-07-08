به گزارش خبرنگار مهر، طی چند روز گذشته و همزمان با ایام نیمه شعبان یک مجموعه شعر آیینی از سید مهدی صدالحفاظی شاعر، محقق و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران منتشر شد که عنوان آن «تا بر دمد سپیده» بود و موضوع اشعار آن مهدویت و حضرت امام زمان (عج) بود. این مجموعه شعر که چهارمین دفتر شعر منتشر شده از این شاعر است، توسط انتشارات منیر به چاپ رسیده است.

«تا بر دمد سپیده» اشعار از سال 78 به بعد صدرالحفاظی را دربر می‌گیرد و قالب تمام اشعار آن غزل است. این مجموعه شعر بیش از 70 غزل او را شامل می‌شود. پیش از این مجموعه‌های «خورشید در بستر»‌ با موضوع حضرت فاطمه زهرا (س)، «آدینه‌ای که آیی» با موضوع مهدویت و «رویای بهشت» با موضوع نگرش اخروی و برزخ از این شاعر منتشر شده‌اند.

«تا بر دمد سپیده» به تازگی و ظرف چند روز گذشته منتشر شده است، اما دو مجموعه شعر دیگر «جاری در هر لحظه» و «روزهای سبز تقویم» هم قرار است به زودی و طی روزهای آتی منتشر و رونمایی شوند. این دو کتاب نیز با موضوع مهدویت و توسط انتشارات منیر به بازار عرضه می‌شوند. «جاری در هر لحظه» شامل اشعار نو و «روزهای سبز تقویم» اشعار مهدوی صدرالحفاظی در قالب مثنوی را شامل می‌شود.

سیدمهدی صدالحفاظی شاعر، محقق و عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران است که در سال 1336 متولد شده است و 40 سال است که در حوزه شعر و ادبیات فارسی فعالیت دارد. کتاب «فرهنگ واژگان محاوره‌ای» یکی از آثار دیگر صدرالحفاظی به غیر از دفترهای شعر اوست.