عمليات پاكسازي رودخانه هاي آلوده هنوز آغاز نشده است

دكتر يوسف حجت در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: سال گذشته مصوبه شناسايي رودخانه هاي بزرگ كشور را از دولت دريافت كرديم و شاخص هايي نيز براي شناسايي اين رودخانه ها در نظر گرفته شد.

وي تصريح كرد: در مرحله اول شناسايي 120 رودخانه مهم را كه دچار آلودگي شده بودند شناسايي كرديم اما براي اين كه كار به صورت اساسي تري انجام پذيرد با در نظر گرفتن شاخص هاي خاص تعداد اين رودخانه ها به 60 رودخانه كاهش پيدا كرد.

معاون انساني سازمان محيط زيست خاطر نشان كرد: در مرحله اول شناسايي منابع آلوده كننده رودخانه ها مورد بحث و بررسي قرار گرفت و پس از شناسايي اين منابع برنامه ريزي براي رفع آلودگي آنها تدوين شد.

دكتر حجت گفت : هنوز كار به مرحله اجرايي نرسيده است، تنها آيين نامه آن تدوين شده، البته در گذشته كارهايي براي جلوگيري از آلودگي رودخانه ها انجام داده ايم ولي بر اساس اين مصوبه جديد هنوز كار اجرايي انجام نداده ايم.

وي افزود: هدف سازمان محيط زيست جلوگيري از آلودگي است و كار پاكسازي در مراحل بعدي قرار دارد، به همين دليل تمام تلاش ما اين است كه از آلودگي رودخانه ها پيشگيري كنيم.

دكتر حجت تصريح كرد: يكي از كارهايي كه براي جلوگيري از آلودگي رود كارون انجام داده ايم نسب دو تصفيه كننده در ابتداي ورودي هاي رودخانه كارون است كه به وسيله آنها فاضلاب هاي شهر اهواز مستقيما وارد رودخانه نمي شود.

معاون انساني سازمان محيط زيست در خصوص چگونگي برخورد با واحدهاي آلاينده هاي گفت: طبق بند ج ماده 104 و 134 واحد هاي توليدي و صنعتي كه باعث آلودگي رودخانه هاي مي شوند بايد جريمه نقدي پرداخت كنند.