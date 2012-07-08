میراث طبیعی و معنوی گلستان ثبت ملی می شود

قربان عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ثبت سرخدار در فهرست آثار ملی ایران از جمله برنامه هایی است که در پیش داریم.

وی اظهار داشت: تاکنون 607 اثر تاریخی و فرهنگی استان در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است و یک اثر نیز ثبت جهانی شده است.

وی عنوان کرد: در بحث اعتبارات نیز درصددیم تا اعتبارات لازم به این امر تخصیص داده شود.

عباسی با اشاره به تعطیلات تابستانه و سفرهای این فصل گفت: خوشبختانه فاصله نزدیک شهرهای استان می تواند ظرفیت خوبی باشد تا ماندگاری مسافر را ارتقاء دهد.

مدیرکل میراث فرهنگی گلستان با اشاره به ثبت جهانی برج قابوس و افزایش شمار گردشگران گفت: دو مجتمع اقامتی در شهرستان در حال ساخت بوده و امیدواریم با جذب سرمایه گذار بتوانیم این تعداد را افزایش دهیم.

وی عنوان کرد: ما در حال مطالعه و تحقیقات هستیم تا موزه روباز نیز در استان احداث شود.

درحال حاضر هفت موزه میراث طبیعی و تاریخی در گلستان وجود دارد.