پروژه های مهر ماندگار اردبیل مشکل اعتباری ندارد

ایرج بیگدلو روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پروژه های مهر ماندگار استان گفت: بررسیهای این پروژه ها انجام شده و تا یک هفته آینده جمع بندی شده و به مردم اطلاع رسانی می شود، اما تاکید می کنیم در مورد اعتبارات این پروژه ها به هیچ عنوان مشکلی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه پروژه های بزرگ نیمه تمام در استان تا پایان دولت دهم تکمیل و در اختیار مردم قرار می گیرد، تصریح کرد: پروژه هایی که در لیست طرح مهر ماندگار قرار نگرفته اند با تزریق منابع مالی ویژه اجرا می شوند تا به موقع و طبق قول مسئولان دولت افتتاح شوند.

بیگدلو در پاسخ به سوالی مبنی بر لیست دوگانه از پروژه های مهر ماندگار استان متذکر شد: در لیست قبلی 26 پروزه در طرح مهر ماندگار استان قرار گرفته بود که در چند هفته گذشته لیستی دیگری از پروژه های مهر ماندگار آمد که این دو لیست بررسی شده و لیست نهایی ارائه می شود.

پیشرفت فیزیکی راه آهن اردبیل 32 درصد اعلام شد

این مسئول با اشاره به پیشرفت فیزیکی راه آهن اردبیل به عنوان یکی از طرحهای بزرگ مهر ماندگار استان افزود: تا 40 روز پیش میزان پیشرفت فیزیکی این پروژه 32 درصد بود و طی این مدت نیز این پروژه با سرعت قابل قبول اجرایی می شود.

وی با بیان اینکه زیرسازی پروزه های عمرانی بزرگی همچون راه آهن هزینه بر است، اضافه کرد: تعمیر لکوموتیو نسبت به آماده کردن زیرساختهای راه آهن هزینه کمتری دارد و این تعمیرات هم از روند پیش بینی شده و زمان بندی شده برخوردار است.

معاون عمرانی استاندار تملک اراضی برای راه اندازی ایستگاه ها را تنها مشکل ایستگاه های راه آهن دانست و گفت: تملک اراضی باید با کار کارشناسی انجام شود اما در برخی موارد تملک اراضی پروژه های عمرانی با کم مهری برخی از افراد مواجه می شود.

پیش بینی اعتبار 40 میلیارد ریالی برای طرحهای مهر ماندگار اردبیل

وی اعتبارات مورد نیاز برای اجرا و تکمیل طرحهای مهر ماندگار استان را 30 الی 40 هزار میلیارد ریال برشمرد و تصریح کرد: اعتبارات عمرانی استان محدود بوده و پاسخگوی این میزان اعتبار نیست بنابراین اعتبارات طرحهای مهر ماندگار از محل اعتبارات خاص تامین می شود.

بیگدلو تاکید کرد: اگر قرار باشد اعتبارات مهر ماندگار از طریق اعتبارات عمرانی استان تامین شود، این بودجه جوابگوی هزینه یک پروژه هم نخواهد بود به همین جهت دولت اعتبارات ویژه ای را برای پروژه های مهر ماندگار تدارک دیده است.