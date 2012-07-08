شرایط معاینه فنی خودروهای عمومی

به گزارش خبرنگار مهر، رضوی صبح یکشنبه در مراسم معاینه فنی خودروهای خدمتی پلیس پایتخت با اشاره به اینکه پلیس انجام قانون را از خودش آغاز کرده است، اظهار داشت: امروز خودروهای خدمتی پلیس پایتخت با حضور در مرکز معاینه فنی بیهقی تست معاینه فنی می‌شوند تا جای هیچ گله‌ای برای مردم نباشد.

وی ادامه داد: هم اکنون 12 مرکز معاینه فنی با 38 خط در پایتخت فعال است و توانایی معاینه فنی روزانه 5 هزار خودرو در یک شیفت را داریم.

وی تاکید کرد: ظرفیت مراکز معاینه فنی پایتخت سالانه 3.5 میلیون خودرو است. این درحالی است که هر سال باید 2.5 میلیون خودرو معاینه فنی شوند اما میزان مراجعات کم است.

مدیر عامل معاینه فنی پایتخت خواستار اجرای سراسری طرح برخورد با خودروهای فاقد معاینه فنی شد و گفت: طرح‌های برخورد در ایام تابستان و عید انجام می‌شود به همین دلیل میزان مراجعه در این زمان‌ها افزایش می‌یابد اما باید این طرح پیوسته در طول سال به اجرا در آید.

رضوی با بیان اینکه خودروهای عمومی نیز موظف به دریافت معاینه فنی هستند، تاکید کرد: اتوبوس‌ها سالانه دوبار و تاکسیها نیز چهار بار باید در سال معاینه فنی شوند به همین دلیل با تمهیدات در نظر گرفته شده هزینه معاینه فنی برای این خودروها کاهش یافته و اتوبوسها برای هر معاینه چهارهزار تومان و تاکسیها 1700 تومان پرداخت می‌کنند.

مدیرعامل معاینه فنی شهر تهران افزود: سالانه 20 هزار نفر در حوادث رانندگی کشور کشته می‌شوند که به طیور میانگین روزانه 60 نفر می‌شود این در حالی است که با انجام به موقع و صحیح معاینه فنی میزان تلفات رانندگی به شدت کاهش می‌یابد.