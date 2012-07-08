  1. سیاست
۱۸ تیر ۱۳۹۱، ۱۰:۲۵

با صدور پیامی؛

احمدی نژاد فرارسیدن سالروز استقلال آرژانتین را تبریک گفت

احمدی نژاد فرارسیدن سالروز استقلال آرژانتین را تبریک گفت

رئیس جمهور در پیامی فرا رسیدن روز ملی آرژانتین را به رئیس جمهور، دولت و ملت این کشور تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری،متن پیام دکتر محمود احمدی نژاد بدین شرح است : بسم‌الله الرحمن الرحیم، سرکار خانم کریستینا فرناندز کرچنر، رئیس جمهوری آرژانتین، فرا رسیدن سالروز استقلال جمهوری آرژانتین را به سرکار عالی ، دولت و ملت کشورتان صمیمانه تبریک می گویم.

امیدوارم در پرتو مساعی مشترک ، بیش از پیش شاهد گسترش روابط فی مابین در زمینه های مختلف و همچنین استقرار صلح و عدالت پایدار در سراسر جهان باشیم .
 
از خداوند متعال، سلامتی و موفقیت سرکار عالی و بهروزی و سرافرازی دولت و ملت آرژانتین را مسالت دارم.
کد مطلب 1644513

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها