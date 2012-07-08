احمدی نژاد فرارسیدن سالروز استقلال آرژانتین را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری،متن پیام دکتر محمود احمدی نژاد بدین شرح است : بسم‌الله الرحمن الرحیم، سرکار خانم کریستینا فرناندز کرچنر، رئیس جمهوری آرژانتین، فرا رسیدن سالروز استقلال جمهوری آرژانتین را به سرکار عالی ، دولت و ملت کشورتان صمیمانه تبریک می گویم.

امیدوارم در پرتو مساعی مشترک ، بیش از پیش شاهد گسترش روابط فی مابین در زمینه های مختلف و همچنین استقرار صلح و عدالت پایدار در سراسر جهان باشیم .

از خداوند متعال، سلامتی و موفقیت سرکار عالی و بهروزی و سرافرازی دولت و ملت آرژانتین را مسالت دارم.